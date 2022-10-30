Россияне придумали новое "объяснение" блокированию "зернового соглашения"

В РФ сообщили, что беспилотники, якобы обстрелявшие бухту в Севастополе 29 октября, запустили с берега недалеко от Одессы. А одного вроде бы отправили с корабля, который привлекают к вывозу агропродукции через "зерновой коридор". Соответствующее заявление сделали в Минобороны РФ . РФ нашла новое объяснение выхода из "зернового коридора" (фото из открытых источников) Кремль, аргументируя свое решение "новыми доказательствами", считает, что "дроны двигались по зоне безопасности в коридоре, которым вывозилось украинское зерно". А затем, если верить российской версии, беспилотники резко "изменили маршрут по направлению к российскому пункту базирования кораблей в Севастополе".

Россияне выяснили, что якобы один из БПЛА был запущен из морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море. Некоторые "специалисты", которых мнение цитирует РФ, заключили, что это может "свидетельствовать" о запуске беспилотников "с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных... для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины". Кроме этого, в России считают, что на атаковавших бухту беспилотниках якобы "были установлены навигационные модули производства Канады". Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что о чем говорит обвинение России в блокировании "зернового соглашения". Россия обвинила британский спецназ в подрыве "Северных потоков" и обучении тех, кто организовал 29 октября атаки беспилотников на Черноморский флот РФ в Севастополе. В Минобороны Великобритании назвали эти заявления РФ ложью "эпического масштаба". Эксперт по вопросам национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Екатерина Коваль объясняет, что как информационная технология, по традиции, РФ использует вариацию "на воры и шапка горит". То есть что-то сделали или собираются сделать сами, но пытаются свалить на других.

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