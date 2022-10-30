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Россияне придумали новое "объяснение" блокированию "зернового соглашения"

В России заявили, что беспилотники были запущены с побережья недалеко от Одессы

сегодня, 17:06
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Автор:

Лиля Воробьева

В РФ сообщили, что беспилотники, якобы обстрелявшие бухту в Севастополе 29 октября, запустили с берега недалеко от Одессы. А одного вроде бы отправили с корабля, который привлекают к вывозу агропродукции через "зерновой коридор". Соответствующее заявление сделали в Минобороны РФ .

Россияне придумали новое "объяснение" блокированию "зернового соглашения"

РФ нашла новое объяснение выхода из "зернового коридора" (фото из открытых источников)

Кремль, аргументируя свое решение "новыми доказательствами", считает, что "дроны двигались по зоне безопасности в коридоре, которым вывозилось украинское зерно". А затем, если верить российской версии, беспилотники резко "изменили маршрут по направлению к российскому пункту базирования кораблей в Севастополе".

Россияне выяснили, что якобы один из БПЛА был запущен из морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море. Некоторые "специалисты", которых мнение цитирует РФ, заключили, что это может "свидетельствовать" о запуске беспилотников "с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных... для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины".

Кроме этого, в России считают, что на атаковавших бухту беспилотниках якобы "были установлены навигационные модули производства Канады".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что о чем говорит обвинение России в блокировании "зернового соглашения". Россия обвинила британский спецназ в подрыве "Северных потоков" и обучении тех, кто организовал 29 октября атаки беспилотников на Черноморский флот РФ в Севастополе. В Минобороны Великобритании назвали эти заявления РФ ложью "эпического масштаба". Эксперт по вопросам национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Екатерина Коваль объясняет, что как информационная технология, по традиции, РФ использует вариацию "на воры и шапка горит". То есть что-то сделали или собираются сделать сами, но пытаются свалить на других.



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Источник: https://t.me/mod_russia/21307
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