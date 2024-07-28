В России состоялся традиционный морской парад ко Дню ВМФ, однако журналисты заметили, что ни один корабль, поврежденный или уничтоженный украинскими военными в 2023 году, не участвовал в мероприятии. Согласно сообщениям BBC, на параде были представлены лишь два корабля Черноморского флота: корвет "Меркурий" и фрегат "Адмирал Григорьевич". При этом Меркурий с 2024 года выполняет задачи на сирийской базе в Тартусе.

Парад ко Дню ВМФ в России (фото из открытых источников)

В этом году была отменена традиционная часть парада в Кронштадте, но впервые парады в Санкт-Петербурге, Балтийске, Владивостоке, Североморске, Каспийске и Тартусе были объединены в единую трансляцию. Черноморский флот упоминался лишь дважды во время докладов командующих флотами, и ни один из кораблей, о повреждении или уничтожении которых сообщали украинские силы, не был показан.

Однако в Каспийске был продемонстрирован малый ракетный корабль "Великий Устюг", поврежденный во время российского вторжения в Украину 7 марта 2022 года. После ремонта он участвовал в параде в июле 2022 года.

В этом году в мероприятиях приняли участие 25 кораблей и подлодок, тогда как в 2021 году их было 50.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин пригрозил ответить на американские ракеты в Европе. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия не будет учитывать мораторий по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД), если США разместят свои ракеты на территории Германии.

Владимир Путин выступил на параде ко Дню Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге. Во время своей речи российский диктатор заявил, что Кремль сочтет себя свободным от выполнения моратория на размещение РСМД.

