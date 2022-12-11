Россияне прямо на пляже в Крыму роют окопы (ФОТО)

Во временно оккупированном Крыму продолжает расти напряжение. Россияне вовсю готовятся к встрече ВСУ и уже начали даже на пляжах рыть окопы. Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

В Крыму роют окопы (фото из открытых источников)

Они публикуют в пабликах фото, где видно, что оккупанты в Крыму начали готовиться к "встрече" с ВСУ. Из страха они роют окопы прямо на пляже.

Стало известно, что такие траншеи роют на пляже поселка Черноморское. У окопов дежурят правоохранители.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что одна из стран Африки, вероятно, помогает России с оружием . С самого начала полномасштабного вторжения русская армия использовала значительные запасы своего оружия и ищет новые возможности для их пополнения. В этот раз оружие в РФ может поставлять Южно-Африканская Республика. Кремль ищет новые возможности для получения оружия. Крупнейшим союзником в этом для России является Иран, поставляющий в РФ дроны-камикадзе. Иран совместно с РФ планирует начать производство беспилотников на территории России. Кроме того, Кремль планирует получить от Ирана еще баллистические ракеты. Также сообщалось, что Северная Корея может отправить в Россию снаряды.

Также "Комментарии" писали о том, что у Украины есть оружие для атаки по Москве , но не будет этого делать. После того, как ВСУ успешно атаковали два военных аэродрома в глубине России, возник вопрос, смогут ли ракеты упасть на столицу России. Генерал Мик Райан говорит, что у Киева есть оружие для атаки по Москве, однако военные аналитики говорят, что украинцев сдерживает только одно. Такие действия могут поставить под угрозу мирное население и таким образом Запад перестанет оказывать помощь Украине.

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