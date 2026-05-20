Жители микрорайона Березовой в Иркутской области обратились к президенту России Владимиру Путину из-за многолетнего задержания строительства школы, которое анонсировали еще в 2021 году. Несмотря на многочисленные визиты местных чиновников и обещания работы фактически остановились, и теперь дети вынуждены посещать учебные заведения в соседних населенных пунктах. Чтобы обратить внимание на проблему, жители предложили нестандартное решение – привлечь помощь из Китая через Министерство иностранных дел.

Фото: скриншот

По словам жителей, за последние пять лет они неоднократно письменно обращались к президенту и региональным властям с просьбой обеспечить надлежащую образовательную инфраструктуру, включая детские сады и школы. Особенно критическая ситуация с дошкольными заведениями, ведь их дефицит создает серьезные трудности для семей с маленькими детьми. Местные жалобы адресовали, в частности, губернатору Игорю Кобзеву.

Одна из жительниц отметила, что по состоянию на 13 февраля 2026 года школа возведена всего на 20%, а строительство детсада приостановлено уже около двух лет из-за нехватки финансирования. Жители подчеркивают, что без базовой образовательной инфраструктуры сложно говорить о повышении рождаемости и развитии региона.

В качестве альтернативы они предложили обратиться к министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой обсудить возможное финансирование проекта с главой КНР Си Цзиньпином. Жители готовы начать изучать китайский язык, считая это важным шагом для укрепления культурных и образовательных связей с Китаем.

По их мнению, государственные приоритеты смещены на крупные проекты в столице и международные программы, в то время как проблемы локальных общин остаются без внимания. Это обращение подчеркивает дисбаланс между государственными инициативами и потребностями регионов, а также подчеркивает необходимость системного подхода к развитию образования.

"Комментарии" уже писали , что президент Украины Владимир Зеленский предложил восстановить дипломатический формат Е3, включающий Великобританию, Францию и Германию, и использовать его как площадку для мирных переговоров с Россией. По данным издания Telegraph, украинская сторона считает, что США могут лишиться эффективности как посредника, поэтому Европейский формат способен стать более действенным инструментом для достижения прогресса в переговорах.