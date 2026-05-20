Жителі мікрорайону Березовий в Іркутській області звернулися до президента Росії Володимира Путіна через багаторічне затримання будівництва школи, яке анонсували ще у 2021 році. Попри численні візити місцевих чиновників та обіцянки, роботи фактично зупинилися, і тепер діти змушені відвідувати навчальні заклади в сусідніх населених пунктах. Щоб привернути увагу до проблеми, мешканці запропонували нестандартне рішення – залучити допомогу з Китаю через Міністерство закордонних справ.

За словами жителів, протягом останніх п’яти років вони неодноразово письмово зверталися до президента та регіональної влади із проханням забезпечити належну освітню інфраструктуру, включно з дитячими садками та школами. Особливо критичною є ситуація із дошкільними закладами, адже їхній дефіцит створює серйозні труднощі для сімей із маленькими дітьми. Місцеві скарги адресували, зокрема, губернатору Ігорю Кобзєву.

Одна з мешканок зазначила, що станом на 13 лютого 2026 року школа зведена лише на 20%, а будівництво дитсадка припинене вже близько двох років через нестачу фінансування. Жителі підкреслюють, що без базової освітньої інфраструктури важко говорити про підвищення народжуваності та розвиток регіону.

Як альтернативу вони запропонували звернутися до міністра закордонних справ Сергія Лаврова з проханням обговорити можливе фінансування проєкту з головою КНР Сі Цзіньпіном. Мешканці навіть готові почати вивчати китайську мову, вважаючи це важливим кроком для зміцнення культурних та освітніх зв’язків із Китаєм.

За їхньою думкою, державні пріоритети зміщені на великі проєкти у столиці та міжнародні програми, тоді як проблеми локальних громад залишаються поза увагою. Це звернення підкреслює дисбаланс між державними ініціативами та потребами регіонів, а також наголошує на необхідності системного підходу до розвитку освіти.

