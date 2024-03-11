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Россияне рассказывают, что Залужный «продался» и называют космическую сумму

Российские пропагандисты придумали очередной фейк о бывшем Главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном. По информации Центра стратегических коммуникаций, они заявляют, что генерал "продался" за космическую сумму

сегодня, 19:49
Автор:
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Ткачик Олеся
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В частности, как отмечает Центр стратегических коммуникаций, россияне врут о том, что Валерий Залужный получил 53 млн. долларов за то, что отказался от политических амбиций.

Россияне рассказывают, что Залужный «продался» и называют космическую сумму

Валерий Залужный

При этом россияне ссылаются на публикацию журналиста Христа Грозева, работающего в BBC.

Вместе с тем в Центре стратегических коммуникаций подчеркивают, что ВВС писало о Залужном три дня назад. Это был информационный материал о том, что генерал был согласован на должность посла Украины в Британии. В публикации нет ссылок на Грозева или тем более на получение "денежного вознаграждения" за то, что он отказался от политических амбиций.

При этом сам Грозев заявил, что разведка россиян продолжает производить дешевые фейки, выдавая их за публикации легальных СМИ. Журналист подчеркнул, что россияне создали очень плохой и низкопробный сюжет о том, что он якобы обнаружил, что Залужный получил взятку.

"Я не знаю, на кого это рассчитано, настолько это плохо",
– подчеркнул сам Грозев.

То есть, подчеркнули в Центре стратегических коммуникаций, российские власти в очередной раз попытались обвинить Украину в коррупции и при этом оклеветать генерала Залужного.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кандидатуру Валерия Залужного президент Владимир Зеленский согласовал на должность посла Украины в Британии. Вроде бы генерал уже прошел ВЛК, где он был признан непригодным для военной службы.

После этого некоторые украинцы захейтили Залужного. Как отмечают эксперты, теперь рейтинг генерала может стремительно падать . Причина в том, что некоторые украинцы придумали образ Залужного, приписали ему политические амбиции, а теперь искренне обиделись, что он согласился ехать послом в Британию.




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Источник: https://t.me/spravdi/37204
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