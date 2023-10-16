Россияне расстреляли из автомата крымского волонтера, который им помогал

На территории Херсонщины захватчики РФ застрелили из автомата сотрудничавшего с ними местного волонтера Анатолия Решетова. Тело 51-летнего жителя из Крыма нашли на территории поселка Бриловка.

Оккупанты расстреляли крымского волонтера, который им помогал (фото из открытых источников)

Об этом информирует Telegram-канал Baza, ссылаясь на собственных осведомителей. По их информации, волонтера убили тремя выстрелами в грудь. По результатам экспертизы его застрелили из Ак-47.

По информации источников канала, перед этим Решетов пил с тремя своими знакомыми. Около 22 часов в захмелевшей компании началась ссора, во время которой один из ее участников выстрелил три раза в волонтера.

Сообщается, что все участники конфликта были задержаны и доставлены в отдел. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне снова штурмуют Авдеевку огромным количеством живой силы и техники. Российские оккупационные войска штурмуют позиции украинских защитников в районе Авдеевки Донецкой области тысячами и десятками техники. От постоянных боев за Авдеевку, которые не утихают уже четвертые сутки, город в огне. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

По его словам, бои уже 4 сутки не утихают ни днем, ни ночью. Стрелковые бои, работает артиллерия круглосуточно. Штурмовые действия врага не прекращаются.

При этом он подтвердил, что видео, активно распространяемое в сети, когда на Авдеевку летят зажигательные снаряды – правда. Россияне действительно использовали зажигательные снаряды во время атак по городу.

