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Россияне расстреляли из автомата крымского волонтера, который им помогал

Россияне убили волонтера Анатолия Решетова, который им помогал

сегодня, 22:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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На территории Херсонщины захватчики РФ застрелили из автомата сотрудничавшего с ними местного волонтера Анатолия Решетова. Тело 51-летнего жителя из Крыма нашли на территории поселка Бриловка.

Россияне расстреляли из автомата крымского волонтера, который им помогал

Оккупанты расстреляли крымского волонтера, который им помогал (фото из открытых источников)

Об этом информирует Telegram-канал Baza, ссылаясь на собственных осведомителей. По их информации, волонтера убили тремя выстрелами в грудь. По результатам экспертизы его застрелили из Ак-47.


По информации источников канала, перед этим Решетов пил с тремя своими знакомыми. Около 22 часов в захмелевшей компании началась ссора, во время которой один из ее участников выстрелил три раза в волонтера.

Сообщается, что все участники конфликта были задержаны и доставлены в отдел. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне снова штурмуют Авдеевку огромным количеством живой силы и техники. Российские оккупационные войска штурмуют позиции украинских защитников в районе Авдеевки Донецкой области тысячами и десятками техники. От постоянных боев за Авдеевку, которые не утихают уже четвертые сутки, город  в огне. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

По его словам, бои уже 4 сутки не утихают ни днем, ни ночью. Стрелковые бои, работает артиллерия круглосуточно. Штурмовые действия врага не прекращаются.
При этом он подтвердил, что видео, активно распространяемое в сети, когда на Авдеевку летят зажигательные снаряды – правда. Россияне действительно использовали зажигательные снаряды во время атак по городу.



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Источник: https://t.me/bazabazon/22270
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