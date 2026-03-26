Россияне шокированы: в РФ возвращается "сталинщина"

Кречмаровская Наталия
Власти России пытаются ввести полный "цифровой железный занавес". Новые решения власти возмущают даже лояльных к Кремлю медиа.
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что россиян предупреждают о продолжительных перебоях в работе мобильного интернета. Уже присылают соответствующие SMS. Также параллельно в РФ тестируют внедрение "белых списков" сайтов. Они будут доступны даже во время отключений.
Аналитики ЦПД отметили, что эти нововведения вызывают возмущение даже у лояльных к российским властям медиа.
В Центре противодействия дезинформации отметили, что такими действиями российские власти пытаются создать "цифровой железный занавес". Цель – сделать невозможным доступ россиян к независимым источникам информации и охватить все население пропагандой.
