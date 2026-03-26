Россияне шокированы: в РФ возвращается "сталинщина"
НОВОСТИ

Россияне шокированы: в РФ возвращается "сталинщина"

Изменения в РФ уже неотвратимы: о чем предупредили россиян

26 марта 2026, 16:56
Кречмаровская Наталия

Власти России пытаются ввести полный "цифровой железный занавес". Новые решения власти возмущают даже лояльных к Кремлю медиа.

Россияне шокированы: в РФ возвращается "сталинщина"

Ситуация в РФ.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что россиян предупреждают о продолжительных перебоях в работе мобильного интернета. Уже присылают соответствующие SMS. Также параллельно в РФ тестируют внедрение "белых списков" сайтов. Они будут доступны даже во время отключений.

"В Москве недавно мобильный интернет отсутствовал 19 дней. Его частичное восстановление может свидетельствовать о подготовке к дальнейшим ограничениям. Подобную схему уже отрабатывали в регионах: интернет периодически исчезал и возвращался, а впоследствии блокировка становилась продолжительнее", — пояснили в Центре.

Аналитики ЦПД отметили, что эти нововведения вызывают возмущение даже у лояльных к российским властям медиа.

"В частности, отключения интернета они сравнивают со "сталинщиной", указывая, что ограничения сети и мобильной связи превратят страну в технически отсталую", — говорится в сообщении.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что такими действиями российские власти пытаются создать "цифровой железный занавес". Цель – сделать невозможным доступ россиян к независимым источникам информации и охватить все население пропагандой.

"Ради этого Кремль легко пренебрегает благосостоянием своих граждан, обрекая страну на техническое отставание", — подытожили в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российский лидер Владимир Путин перед годовщиной аннексии Крыма рассказывал, сколько Россия потратила на полуостров. Однако чаще громкие обещания и масштабные проекты остаются только на бумаге и пафосных заголовках.




Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02oXtDGLeUDPXuhet6VifJpGpyyayUsHNCNcfoxGUrn8HVQvGxh18z9n2jsPzwdVCol
