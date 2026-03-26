Росіяни шоковані: у РФ повертається “сталінщина”

Влада Росії намагається ввести повну “цифрову залізну завісу”. Нові рішення влади обурюють навіть лояльних до Кремля медіа.

Ситуація в РФ. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що росіян попереджають про тривалі перебої в роботі мобільного інтернету. Уже надсилають відповідні SMS. Також паралельно у РФ тестують впровадження “білих списків” сайтів. Вони будуть доступними навіть під час відключень.

“У Москві нещодавно мобільний інтернет був відсутній 19 днів. Його часткове відновлення може свідчити про підготовку до подальших обмежень. Подібну схему вже відпрацьовували в регіонах: інтернет періодично зникав і повертався, а згодом блокування ставало тривалішим”, — пояснили в Центрі.

Аналітики ЦПД зауважили, що ці нововведення викликають обурення навіть у лояльних до російської влади медіа.

“Зокрема, відключення інтернету вони порівнюють зі “сталінщиною”, вказуючи, що обмеження мережі та мобільного зв’язку перетворять країну на технічно відсталу”, — йдеться у повідомленні.

У Центрі протидії дезінформації зауважили, такими діями російська влада намагається створити “цифрову залізну завісу”. Мета — унеможливити доступ росіян до незалежних джерел інформації та охопити все населення пропагандою.

“Заради цього Кремль легко знехтує добробутом своїх громадян, прирікаючи країну на технічне відставання”, — підсумували у Центрі.

