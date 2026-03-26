Росіяни шоковані: у РФ повертається “сталінщина”

Кречмаровская Наталия
Влада Росії намагається ввести повну “цифрову залізну завісу”. Нові рішення влади обурюють навіть лояльних до Кремля медіа.
Ситуація в РФ. Фото портал "Коментарі"
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що росіян попереджають про тривалі перебої в роботі мобільного інтернету. Уже надсилають відповідні SMS. Також паралельно у РФ тестують впровадження “білих списків” сайтів. Вони будуть доступними навіть під час відключень.
Аналітики ЦПД зауважили, що ці нововведення викликають обурення навіть у лояльних до російської влади медіа.
У Центрі протидії дезінформації зауважили, такими діями російська влада намагається створити “цифрову залізну завісу”. Мета — унеможливити доступ росіян до незалежних джерел інформації та охопити все населення пропагандою.
