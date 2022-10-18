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Россияне собираются "национализировать" имущество иностранцев в оккупированном Крыму

Оккупанты проголосовали за признание собственностью России имущества иностранных государств и граждан в Крыму

сегодня, 21:36
Автор:

Лиля Воробьева
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Российские оккупанты в Крыму проголосовали за признание собственностью РФ имущества, принадлежавшее иностранным странам и гражданам. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Коммерсантъ .

Россияне собираются "национализировать" имущество иностранцев в оккупированном Крыму

Оккупированный Крым (фото из открытых источников)

Согласно "документу", изменения статуса собственности касаются земельных участков и других объектов движимого и недвижимого имущества иностранных государств, совершающих в отношении России "недружественные действия". Такой же механизм хотят применять к имуществу граждан "недружественных стран".

Известно, что весной во временно оккупированном Крыму также принудительно хотели изымать недвижимость и другую собственность в страну лиц, совершающих "недружественные действия" в отношении РФ. Но замысел не удался, потому что федеральные органы власти отказались от этой меры.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что СМИ назвали причину , почему РФ не сможет уничтожить энергосети Украины. Россия не может уничтожить энергетические сети Украины, поскольку ей не хватает крылатых ракет для этого. РФ уже испытывает дефицит ракет, а иранские дроны-камикадзе не могут их заменить. Об этом сообщает "Sky News", что цитирует западных официальных лиц. Так, на Западе считают, что для реализации своего плана уничтожения украинской энергетической системы Москвы не хватает высокоточных ракет большой дальности. Подтверждение того, что Россия начала испытывать дефицит ракет, как раз и является массовым использованием ударных дронов-камикадзе Shahed иранского производства. СМИ отмечает, что даже крупные закупки дронов не могут позволить России реализовать задуманное, поскольку дроны не могут нести такое количество взрывчатки, которое несет в себе ракета.

 



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Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5620555
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