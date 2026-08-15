Россияне теперь под колпаком: какие права получили силовики по контролю за поездками граждан

В России готовятся новые правила сбора информации о пассажирах, которые могут существенно расширить возможности государства контролировать передвижение граждан внутри страны и за границу. Проект приказа Министерства транспорта РФ предусматривает обновление порядка передачи данных в централизованные автоматизированные базы.

Полиция РФ. Фото: из открытых источников

Такие базы действуют в России с 2024 года. Перевозчики передают им сведения, связанные с оформлением билетов и поездками пассажиров. В настоящее время информацию о покупке или возврате билета, переоформлении, посадке, высадке и отправке транспорта должны передавать в течение 15 минут для авиа- и железнодорожных перевозок и в течение 30 минут – для автомобильного, морского и внутреннего водного транспорта.

Новый документ может изменить сам принцип сбора данных. Речь идет уже не только о планируемых, но и о фактических сведениях о поездках. Причем это касается не только регулярных маршрутов, но и заказных и чартерных рейсов.

Для авиаперевозок дополнительно планируют передавать данные о пересадках и параметрах багажа. Каждой поездке тоже хотят присваивать уникальный код.

В информационные системы по-прежнему будут попадать номера телефонов и электронные адреса пассажиров, логины и хешированные значения паролей от личных кабинетов. Кроме того, будут передаваться IP-адреса и порты, из которых оформлялся билет, а также данные об использованных банковских карточках и счетах, в том числе последние четыре цифры.

По сообщениям российских медиа, доступ к таким базам имеют, в частности, МВД и ФСБ. Эксперты предполагают, что новые правила могут использоваться силовиками во время оперативно-розыскных мероприятий и антитеррористических операций.

Таким образом, государство стремится получить максимально детализированную картину передвижения граждан. А обновление системы может сделать поиск конкретного человека и отслеживание его маршрутов быстрее, дешевле и удобнее для силовых структур.

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