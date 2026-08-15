Росіяни тепер під ковпаком: які права отримали силовики щодо контролю за поїздками громадян

У Росії готують нові правила збору інформації про пасажирів, які можуть суттєво розширити можливості держави контролювати пересування громадян усередині країни та за кордон. Проєкт наказу Міністерства транспорту РФ передбачає оновлення порядку передачі даних до централізованих автоматизованих баз.

Поліція РФ. Фото: з відкритих джерел

Такі бази діють у Росії ще з 2024 року. Перевізники передають до них відомості, пов’язані з оформленням квитків та поїздками пасажирів. Нині інформацію про купівлю чи повернення квитка, переоформлення, посадку, висадку та відправлення транспорту мають передавати протягом 15 хвилин для авіа- та залізничних перевезень і протягом 30 хвилин – для автомобільного, морського та внутрішнього водного транспорту.

Новий документ може змінити сам принцип збору даних. Йдеться вже не лише про плановані, а й про фактичні відомості щодо поїздок. Причому це стосуватиметься не тільки регулярних маршрутів, а й замовних та чартерних рейсів.

Для авіаперевезень додатково планують передавати дані про пересадки та параметри багажу. Кожній поїздці також хочуть присвоювати унікальний код.

До інформаційних систем, як і раніше, потраплятимуть номери телефонів та електронні адреси пасажирів, логіни й хешовані значення паролів від особистих кабінетів. Крім того, передаватимуться IP-адреси та порти, з яких оформлювався квиток, а також дані про використані банківські картки та рахунки, зокрема останні чотири цифри.

За повідомленнями російських медіа, доступ до таких баз мають, зокрема, МВС і ФСБ. Експерти припускають, що нові правила можуть використовуватися силовиками під час оперативно-розшукових заходів та антитерористичних операцій.

Таким чином, держава прагне отримати максимально деталізовану картину пересування громадян. А оновлення системи може зробити пошук конкретної людини та відстеження її маршрутів швидшим, дешевшим і значно зручнішим для силових структур.

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