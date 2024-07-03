Машина государственной пропаганды в России начинает буксовать и терять популярность среди зрителей.

В РФ падают рейтинги пропагандистских медиа. Фото из открытых источников

Как пишет издание The Moscow Times, крупнейшие российские государственные телеканалы, где в многочасовых зрительских ток-шоу убеждают в успехах экономики, предлагают восстановить сталинские репрессии и ударить ядерным оружием по Европе, второй год подряд теряют аудиторию.

Сообщается, что в последнюю неделю июня суммарная доля аудитории "России 1", "Первого канала" и НТВ составила 30,1%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года три крупнейших государственных канала РФ потеряли почти 10% зрителей. А если сравнивать с первым годом войны, то спад составляет почти 12%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что угрозы со стороны Беларуси несут больше пропагандистский, чем реальный военный характер, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "В контексте очередных угроз со стороны Беларуси напомню, что эта страна де-факто втянута в войну с первых дней. Особого военного потенциала там нет, поэтому эту область РФ используют для размещения техники и военных объектов, для обстрелов и как еще одно направление дестабилизации ситуации на границе с Украиной", — отметил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что бойцы 92-й штурмовой бригады ВСУ за последнюю неделю с тяжелыми боями выбили россиян с ряда позиций в Харьковской области. Как сообщил командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" Юрий Федоренко, ВСУ смогли стабилизировать ситуацию, из-за чего россияне не способны продвигаться в глубь оперативного пространства. По его словам, ВСУ в Харьковской области контратакуют и выбивают оккупантов с их позиций.