Каждый год россияне удивляют своим поведением на Пасху. В этом году жители этой страны решили устроить давку из-за куличей в супермаркете, которые даже не раздавали бесплатно. В этот раз отличились жители Астрахани. Об инциденте пишет Astra.

Россияне устроили давку из-за пояса (фото из открытых источников)

На опубликованном видео видно, как люди буквально расталкивают друг друга и спорят, чтобы успеть и ухватить кулич с прилавка.

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В сообщении говорится, что инцидент произошел в канун Пасхи в местном продуктовом магазине. Некоторые местные СМИ пишут, что якобы паски раздавали бесплатно. Но администрация магазина это опровергла.

"Никаких акций не было, обычные куличи на продажу. Паски на прилавке в районе обеда закончились, а покупатели выстроились в очередь и даже не дали работнику довезти их до места, набросились на ходу", — говорится в сообщении.

Продавцы из магазина заявили, что не понимают почему была такая реакция. Ведь куличи в продаже есть, никакого ажиотажа нет.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что патриарх Кирилл заговорил терминами имперской России. В своей пасхальной проповеди патриарх Русской православной церкви Кирилл назвал россиян и украинцев потомками "единой Руси", а нынешнюю войну междоусобной бранью — сроком феодальной раздробленности. При этом по отношению к двум народам он использовал определение более позднего, царского, периода — "великороссы" и "малоросы". Термины "великороссы" и "малоросы" сначала не имели пренебрежительного по отношению к Украине и украинцам значения. Однако их использовали во время царской России для иллюстрации теории "триединого народа", состоящей, по мнению царедворцев и русских шовинистов, из великороссов, белорусов и малороссов. Эта теория активно использовалась для доказательства невозможности существования отдельного украинского и отдельного от России существования Украины.