Россияне в новом опросе массово назвали свой главный страх из-за войны Путина: что это

Около 40% граждан России считают, что по возвращении с фронта так называемых "героев СВО" уровень преступности в стране заметно возрастет. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на результаты опроса, проведенного "Левада-центром".

Российские оккупанты (фото из открытых источников)

Согласно исследованию, 41% опрошенных убеждены, что война "искалечила души" прошедших через нее. Еще 19% респондентов заявили, что участники "спецоперации" стали "жестокими и склонными к насилию", а 11% считают, что во время войны оккупанты превратились в "безразличных и циничных" людей.

Почти половина участников опроса высказала мнение, противоречащее официальной риторике Кремля: они признались, что испытывают к русской армии не положительные, а негативные эмоции.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что поддержка продолжения войны против Украины среди россиян остается на максимальных уровнях. Две трети хотят переговоров по своим условиям. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные независимого "Левада-центра".

В июле 2025 г. уровень поддержки войны поднялся до 78% по сравнению с 74% в июне. Доля противников войны осталась на уровне 16%. По-прежнему две трети жителей России (63%) придерживаются мнения, что в данный момент следует переходить к мирным переговорам, а не затягивать военные действия. Максимальные значения этого показателя фиксируются в течение трех месяцев. За продление военных действий выступают треть опрошенных 31%, как и на два месяца раньше. Представление об успешности войны не меняется с осени прошлого года. Большинство опрошенных считают, что война продвигается успешно 69%, а 17% респондентов говорят об обратном.