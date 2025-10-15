logo_ukra

BTC/USD

110810

ETH/USD

3981.53

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Росіяни в новому опитуванні масово назвали свій головний страх через війну Путіна: що це
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни в новому опитуванні масово назвали свій головний страх через війну Путіна: що це

Росіяни вважають, що військовослужбовці армії РФ стали більш жорстокими і схильними до насильства

15 жовтня 2025, 20:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Близько 40% громадян Росії вважають, що після повернення з фронту так званих "героїв СВО" рівень злочинності у країні помітно зросте. Про це повідомляють "Коментарі" із посиланням на результати опитування, проведеного "Левада-центром".

Росіяни в новому опитуванні масово назвали свій головний страх через війну Путіна: що це

Російські окупанти (фото з відкритих джерел)

Згідно з дослідженням, 41% опитаних переконані, що війна "скалічила душі" тих, хто пройшов через неї. Ще 19% респондентів заявили, що учасники "спецоперації" стали "жорстокими та схильними до насильства", а 11% вважають, що під час війни окупанти перетворилися на "байдужих і цинічних" людей.

Майже половина учасників опитування висловила думку, яка суперечить офіційній риториці Кремля: вони зізналися, що відчувають до російської армії не позитивні, а негативні емоції.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що підтримка продовження війни проти України серед росіян залишається на максимальних рівнях. Дві третини хочуть переговорів за своїх умов. Як повідомляє портал "Коментарі", про це свідчать дані незалежного "Левада-центру".

У липні 2025 року рівень підтримки війни піднявся до 78% у порівнянні з 74% у червні. Частка противників війни залишилася лише на рівні 16%. Як і раніше, дві третини жителів Росії (63%) дотримуються думки, що в даний момент слід переходити до мирних переговорів, а не затягувати військові дії. Максимальні значення цього показника фіксуються протягом трьох місяців поспіль. За продовження військових дій виступають третина опитаних 31%, як і на два місяці раніше. Уявлення про успішність війни не змінюється з осені минулого року. Більшість опитаних вважають, що війна просувається успішно 69%, а 17% респондентів говорять про протилежне.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини