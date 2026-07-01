Россияне в панике после атаки дронов на Пензу: какой объект оказался под ударом

В российской Пензе в ночь на 1 июля прогремела серия взрывов во время массированной атаки беспилотников. По сообщениям местных жителей, после ударов в районе одного из промышленных предприятий возник пожар и сильное задымление. Российские власти заявили о работе систем противовоздушной обороны, в то время как украинские мониторинговые ресурсы предполагают, что под удар мог попасть важный оборонный объект.

Взрывы в России. Фото иллюстративное

Воздушная тревога в Пензе была объявлена около 03:50 по местному времени. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил об угрозе атаки БпЛА, а затем в городе ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов.

После рассвета россияне начали публиковать видео с взрывами, густым дымом, звуками работы ПВО и паническими комментариями. По словам российского губернатора, один из беспилотников якобы был сбит, а его обломки повредили линии электропередач и упали на недостроенное здание.

"Обломки БпЛА повредили линии электропередач и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы, ликвидирующие последствия", – сообщил Мельниченко.

Однако украинские мониторинговые каналы сообщают о возможном поражении более важной цели. По данным Exilenova, сильное задымление зафиксировали вблизи Государственного подшипникового завода. Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко также заявил, что именно это предприятие могло стать целью атаки.

Взрывы в Пензе





Дроны атаковали Пензу

Местные власти традиционно призвали жителей не фотографировать и не публиковать видео работы систем ПВО или полета беспилотников.

Между тем Минобороны РФ заявило о якобы уничтожении 121 беспилотника за ночь. По утверждению российского ведомства, дроны были перехвачены над несколькими регионами РФ, включая Белгородскую, Брянскую, Курскскую, Ростовскую, Московскую области, Краснодарский край, также временно оккупированный Крым и акваторию Азовского моря.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин попытался оправдаться за удары Украины по РФ.

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