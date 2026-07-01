Росіяни в паніці після атаки дронів на Пензу: який об’єкт опинився під ударом

У російській Пензі в ніч на 1 липня пролунала серія вибухів під час масованої атаки безпілотників. За повідомленнями місцевих жителів, після ударів у районі одного з промислових підприємств виникла пожежа та сильне задимлення. Російська влада заявила про роботу систем протиповітряної оборони, тоді як українські моніторингові ресурси припускають, що під удар міг потрапити важливий оборонний об'єкт.

Вибухи в Росії. Фото ілюстративне

Повітряну тривогу в Пензі оголосили близько 03:50 за місцевим часом. Губернатор Пензенської області Олег Мельниченко повідомив про загрозу атаки БпЛА, а згодом у місті запровадили тимчасові обмеження на приймання та відправлення літаків.

Після світанку росіяни почали публікувати відео з вибухами, густим димом, звуками роботи ППО та панічними коментарями. За словами російського губернатора, один із безпілотників нібито був збитий, а його уламки пошкодили лінії електропередач і впали на недобудовану будівлю.

"Уламки БпЛА пошкодили лінії електропередач і впали на недобудовану будівлю. Постраждалих немає. На місці події працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки", – повідомив Мельниченко.

Однак, українські моніторингові канали повідомляють про можливе ураження значно важливішої цілі. За даними Exilenova+, сильне задимлення зафіксували поблизу Державного підшипникового заводу. Радник міністра оборони України Сергій Стерненко також заявив, що саме це підприємство могло стати ціллю атаки.

Вибухи в Пензі





Дрони атакували Пензу

Місцева влада традиційно закликала жителів не фотографувати та не публікувати відео роботи систем ППО чи польоту безпілотників.

Тим часом Міноборони РФ заявило про нібито знищення 121 безпілотника за ніч. За твердженням російського відомства, дрони були перехоплені над кількома регіонами РФ, включно з Бєлгородською, Брянською, Курською, Ростовською, Московською областями, Краснодарським краєм, м також тимчасово окупованим Кримом та акваторією Азовського моря.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін спробував виправдатися за удари України по РФ.

Також "Коментарі" писали, що Крим здригався від вибухів. Пожежа біля Керченського мосту, удар по підстанції та блекаут.