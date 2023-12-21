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Россияне в сети смеются над депутатом РФ, который заявил, что перед Кремлем "откроется вся дверь"

Роман Терюшков считает, что победа в войне с Украиной откроет двери РФ в международный спорт

сегодня, 21:05
Автор:
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Лиля Воробьева
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Представитель российского депутатского корпуса Госдумы Роман Терюшков поддерживает решение Российского футбольного союза (РФС) остаться в европейском футболе

Россияне в сети смеются над депутатом РФ, который заявил, что перед Кремлем "откроется вся дверь"

Роман Терюшков (фото из открытых источников)

Сделанное заявление Терюшкова обнародовало bookmaker-ratings.ru . Депутат утверждает, что так называемая победа в "СВО" поможет открыть российским спортсменам дверь в международный футбол, хотя РФ отстранили от соревнований по причине полномасштабной агрессии в Украине.

"Сейчас необходима консервация старых форматов международных спортивных связей до лучших времен.

Понимая, что Азиатская конфедерация снова будет озираться на ФИФА, можно сказать, что нет смысла стучать к ним в дверь. В настоящее время поддерживаю решение РФС.

Все двери будут для нас широко открыты после победы нашей армии. А пока нужно развивать национальные виды спорта, укреплять здоровый дух подрастающего поколения", – подчеркнул Терюшков.

В сетях смеются над бессмысленными словами россиянина. Один пользователь написал, что РФ в свое время вернула не туда, и теперь, чтобы конкурировать с Китаем в экономическом росте, страна вынуждена играть в футбол с африканскими племенами. Еще один из пользователей высказался, что перед РФ откроется только дверь Гааги, где будут судить международные преступники.

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Россияне в сети смеются над депутатом РФ, который заявил, что перед Кремлем ”откроется вся дверь” - фото 3

Россияне в сети смеются над депутатом РФ, который заявил, что перед Кремлем ”откроется вся дверь” - фото 4

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в путинской обстановке снова грезят о выходе к польской границе . Вице-спикер российской Госдумы Петр Толстой в интервью La Repubblica заявил, что Россия не остановится в Украине, пока не дойдет до границ с Польшей. Мол, "спецоперация" будет считаться завершенной, "когда Украина будет полностью денацифицирована и демилитаризована.



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