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Россияне в школах будут изучать «специальную военную операцию»

В российских школах появятся уроки начальной военной подготовки на уроках ОБЖ и раздел войны в Украине в новом курсе истории России.

сегодня, 20:39
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Автор:

Slava Kot

Министерство просвещения РФ – Российский орган, занимающийся созданием программ обучения для школьников утвердил блок изучения "специальной военной операции" на уроках истории. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Россияне в школах будут изучать «специальную военную операцию»

Российские военные. Фото из открытых источников

Российские власти утвердили новый план обучения для своих граждан в школах. Согласно новому плану, россияне на уроках ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности) получат уроки начальной военной подготовки.

В 10-11 классах российских школьников будут заставлять учиться, как правильно нужно пользоваться автоматом Калашникова, принцип работы гранат и как оказывать первую медицинскую помощь.

Помимо военной подготовки на уроках ОБЖ, Министерство просвещения РФ расширило курс истории России. Теперь в российских учебниках появится раздел о "геополитическом кризисе 2022 года", который будет содержать войну в Украине, которую в России называют "специальной военной операцией".

Всех авторов для руководства будет отбирать комиссия при министерстве просвещения Российской Федерации. Указ подписал министр просвещения РФ Сергей Кравцов 22 декабря.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский посол в США угрожает украинским военным. Такое заявление дипломатического представителя России последовало после выступления президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США и заявления Джо Байдена о передаче Украине современных средств противовоздушной обороны.

Также "Комментарии" писали о возобновлении транспортного маршрута между Ираном и Россией, ранее помогшему СССР победить с помощью ленд-лиза США Третий рейх.



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Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5736582
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