Российские туристы снова массово застряли за границей из-за проблем с авиасообщением. На этот раз — в аэропорту на Пхукете , где отменили или перенесли в сутки и более нескольких рейсов в Россию.

Задержки рейсов в аэропорту Пхукета

По сообщениям очевидцев и местных СМИ, в терминале находятся около тысячи пассажиров, которые не могут вылететь домой. Часть рейсов переносится без четкого объяснения причин, а информация для пассажиров обновляется с опозданием.



Из-за длительных задержек люди вынуждены ночевать прямо в здании аэропорта. Россияне спят на полу, в багажных повозках или там, где удается найти свободное место. Мест для отдыха не хватает, как и организованной помощи для застрявших пассажиров.

По словам туристов, многие проводят в терминале более 24 часов, не имея возможности ни покинуть аэропорт, ни получить четкие сроки вылета. Ситуация вызвала волну возмущения среди пассажиров, жалующихся на полное отсутствие нормальных условий ожидания.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украина разработала баллистическую ракету FP-9, которая потенциально может поражать стратегические цели на территории России, в частности в районе Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на разработчиков.

Ракету создала украинская компания Fire Point, известная разработкой системы "Фламинго". Заявленная дальность полета FP-9 составляет 800–850 км, а масса боевой части — около 800 кг. В компании пояснили, что предыдущие задержки в реализации проекта были связаны с устраненными сейчас организационными трудностями. По их словам ракета проходит финальный этап испытаний. Ожидается, что FP-9 может быть поставлена на вооружение Вооруженных сил Украины уже в ближайшее время – предположительно в течение текущего месяца. Разработчики отмечают, что баллистический тип ракеты имеет преимущество благодаря высокой скорости полета — более 1200 метров в секунду, что затрудняет ее перехват средствами противовоздушной обороны.

