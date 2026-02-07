Росіяни в шоці: черговий авіакрах для рф

Російські туристи знову масово застрягли за кордоном через проблеми з авіасполученням. Цього разу — в аеропорту на Пхукет, де скасували або перенесли на добу й більше кілька рейсів до Росії.

Затримки рейсів в аеропорту Пхукета

За повідомленнями очевидців і місцевих ЗМІ, у терміналі наразі перебувають близько тисячі пасажирів, які не можуть вилетіти додому. Частина рейсів переноситься без чіткого пояснення причин, а інформація для пасажирів оновлюється із запізненням.



Через тривалі затримки люди змушені ночувати просто в будівлі аеропорту. Росіяни сплять на підлозі, у багажних візках або там, де вдається знайти вільне місце. Місць для відпочинку не вистачає, як і організованої допомоги для пасажирів, що застрягли.

За словами туристів, багато хто проводить у терміналі понад 24 години, не маючи можливості ані залишити аеропорт, ані отримати чіткі терміни вильоту. Ситуація викликала хвилю обурення серед пасажирів, які скаржаться на повну відсутність нормальних умов очікування.

