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Россияне в шоке: в РФ резко возрастут цены на водку

Цены на водку в России поднимут на 17%

сегодня, 00:45
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Марьян Ощановский

Министерство финансов РФ планирует повысить с 2025 года минимальную закупочную цену на алкоголь.

Россияне в шоке: в РФ резко возрастут цены на водку

В России подорожает крепкий алкоголь. Фото из открытых источников

Сообщается, что минимальная цена на водку объемом 0,5 литра составит 349 рублей.

Согласно проекту приказа правительства РФ, предлагается поднять цену на коньяк – до 651 рубля за 0,5 литра, а также на бренде – до 472 рублей за 0,5 литра.

Ожидается, что указ о новых ценах вступит в силу с 1 января 2025 года.

В июне этого года минфин России уже поднимал минимальную цену на крепкие алкогольные напитки. Минимальная цена водки составляла 299 рублей, бренди – 403 рубля, коньяка – 556 рублей.

Таким образом, с начала 2024 года цена водки в РФ вырастет на 17%, коньяка – на 17,09%, а бренди – на 17,15%.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал , что США выразили обеспокоенность по поводу возможного участия северокорейских военных в войне в Украине на стороне России. По словам спикера Совета национальной безопасности Белого дома Шона Саветта, если сообщения об участии войск КНДР в российско-украинской войне подтвердятся, то это будет означать "значительное усиление оборонных отношений между Северной Кореей и Россией".

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что Китай создал гигантскую армию шпионов численностью до 600 тысяч человек. Как пишет The Wall Street Journal, разведывательные операции Пекина превышают по своему масштабу деятельность КГБ. Сообщается, что китайские операции носят разный характер – от кибератак и научного и промышленного шпионажа до подкупа политиков. Издание пишет, что у западных спецслужб недостаточно ресурсов для противостояния китайской сети шпионов.



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Источник: https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=151607
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