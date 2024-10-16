Россияне в шоке: в РФ резко возрастут цены на водку

Министерство финансов РФ планирует повысить с 2025 года минимальную закупочную цену на алкоголь.

В России подорожает крепкий алкоголь. Фото из открытых источников

Сообщается, что минимальная цена на водку объемом 0,5 литра составит 349 рублей.

Согласно проекту приказа правительства РФ, предлагается поднять цену на коньяк – до 651 рубля за 0,5 литра, а также на бренде – до 472 рублей за 0,5 литра.

Ожидается, что указ о новых ценах вступит в силу с 1 января 2025 года.

В июне этого года минфин России уже поднимал минимальную цену на крепкие алкогольные напитки. Минимальная цена водки составляла 299 рублей, бренди – 403 рубля, коньяка – 556 рублей.

Таким образом, с начала 2024 года цена водки в РФ вырастет на 17%, коньяка – на 17,09%, а бренди – на 17,15%.

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