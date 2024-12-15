Украинцам важно понимать, что есть в российской переговорной позиции и чего там нет, отмечает эксперт по информационным войнам и конкурентной разведке Дмитрий Золотухин.

Переговоры Украины и РФ

По его словам, тот факт, что спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков признает причину продолжения "специальной военной операции" отказом Украины капитулировать через так называемые Стамбульские договоренности — лучше всего подтверждает настоящую мотивацию Кремля. Как отмечает эксперт, не может быть с одной стороны "реалии на земле", а с другой – Стамбульские переговоры, нужно что-то одно.

"Во-вторых, в русских "реалиях на земле" никогда не упоминается Курская область. То есть, их "реалии на земле" – это просто часть фантазийного мира, в котором все еще есть Донбасс и "Наваросия". В-третьих, нейтральный и внеблоковый статус Украины был закреплен в Конституции. Дискуссия о его смене началась после начала российской агрессии в феврале 2014 года", — подчеркивает Золотухин.

Кроме того, подчеркивает эксперт, Украина не нуждается в установлении "безъядерного статуса", поскольку такой статус был Украиной установлен в 1994 году. Если Россия выносит этот вопрос на переговоры, значит, она не признает договоренности о безъядерном статусе Украины от 1994 года. А значит, если документы 1994 года фактически ничтожны — то и Украина никаких обязательств по ним не несет, добавил Золотухин.

Также, говорит эксперт, вопрос санкций против России не может быть частью мирных переговоров, ведь санкции, по словам российских пропагандитов, оказывают положительное влияние на российскую экономику.

"К тому же санкции наложены за преступления России против международного права и нарушения прав человека. А значит, статус отношений с Украиной никоим образом не связан с санкционными режимами", — подытожил Золотухин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, какие территории должны покинуть войска Украины и РФ, чтобы дать старт переговорам.



