logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.12

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Россияне все сильнее начинают ощущать войну в Украине: на Западе назвали главный фактор
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне все сильнее начинают ощущать войну в Украине: на Западе назвали главный фактор

Снижение роста ВВП, высокая инфляция и сокращение социальных расходов превращают войну в прямую угрозу уровню жизни в РФ

10 февраля 2026, 10:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Военная экономика России фактически остановилась, а последствия затяжной войны начинают все сильнее ощущаться внутри страны. Сокращение государственных расходов на ключевые сферы – здравоохранение, производство авиационных запчастей и обслуживание энергетической инфраструктуры – уже дает заметный негативный эффект.

Россияне все сильнее начинают ощущать войну в Украине: на Западе назвали главный фактор

Экономика России. Фото: из открытых источников

Как пишет издание The Telegraph, темпы роста ВВП РФ упали с 4,9% в 2024 году до 1% в 2025-м. Аналитики прогнозируют сохранение этой тенденции как минимум до конца 2026 года. Дополнительное давление на потребителей оказывает высокая инфляция, которая держится на уровне 6,4%, а также жесткая денежно-кредитная политика: ключевая ставка зафиксирована на отметке 15%.

Совокупность этих факторов формирует "идеальный шторм" для Кремля в крайне неудачный момент – на фоне отсутствия военных побед и ежедневного роста потерь. Признаки того, что обычные россияне больше не защищены от экономических последствий войны, становятся все очевиднее. Ради финансирования боевых действий власти урезали расходы на медицину, авиационную промышленность и энергетику. Под сокращения попали даже выплаты военнослужащим – средства перераспределяют на новые волны мобилизации и усиление ультранационалистической пропаганды.

Экономические проблемы усугубляются демографическим спадом, травмами, полученными в ходе войны, и хроническим недофинансированием системы здравоохранения. На этом фоне Кремлю становится все сложнее подавлять тревожные дискуссии о будущем экономики. Хотя массовые протесты маловероятны, недовольство проявляется иначе: с февраля 2022 года из России выехали от 500 тысяч до 1 миллиона человек – крупнейшая волна эмиграции со времен 1917 года.

Эксперты отмечают, что усиление санкций и координация усилий Запада по сокращению нефтяных доходов РФ подрывают прежнюю стратегию Владимира Путина. Продолжение войны в таких условиях означает неизбежное дальнейшее падение уровня жизни россиян и может вынудить Кремль искать компромисс раньше, чем он рассчитывал.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия соглашается на мир в Украине к марту: в Госдуме озвучили условие.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости