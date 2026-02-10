Россияне все сильнее начинают ощущать войну в Украине: на Западе назвали главный фактор

Военная экономика России фактически остановилась, а последствия затяжной войны начинают все сильнее ощущаться внутри страны. Сокращение государственных расходов на ключевые сферы – здравоохранение, производство авиационных запчастей и обслуживание энергетической инфраструктуры – уже дает заметный негативный эффект.

Экономика России. Фото: из открытых источников

Как пишет издание The Telegraph, темпы роста ВВП РФ упали с 4,9% в 2024 году до 1% в 2025-м. Аналитики прогнозируют сохранение этой тенденции как минимум до конца 2026 года. Дополнительное давление на потребителей оказывает высокая инфляция, которая держится на уровне 6,4%, а также жесткая денежно-кредитная политика: ключевая ставка зафиксирована на отметке 15%.

Совокупность этих факторов формирует "идеальный шторм" для Кремля в крайне неудачный момент – на фоне отсутствия военных побед и ежедневного роста потерь. Признаки того, что обычные россияне больше не защищены от экономических последствий войны, становятся все очевиднее. Ради финансирования боевых действий власти урезали расходы на медицину, авиационную промышленность и энергетику. Под сокращения попали даже выплаты военнослужащим – средства перераспределяют на новые волны мобилизации и усиление ультранационалистической пропаганды.

Экономические проблемы усугубляются демографическим спадом, травмами, полученными в ходе войны, и хроническим недофинансированием системы здравоохранения. На этом фоне Кремлю становится все сложнее подавлять тревожные дискуссии о будущем экономики. Хотя массовые протесты маловероятны, недовольство проявляется иначе: с февраля 2022 года из России выехали от 500 тысяч до 1 миллиона человек – крупнейшая волна эмиграции со времен 1917 года.

Эксперты отмечают, что усиление санкций и координация усилий Запада по сокращению нефтяных доходов РФ подрывают прежнюю стратегию Владимира Путина. Продолжение войны в таких условиях означает неизбежное дальнейшее падение уровня жизни россиян и может вынудить Кремль искать компромисс раньше, чем он рассчитывал.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия соглашается на мир в Украине к марту: в Госдуме озвучили условие.



