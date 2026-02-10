Росіяни дедалі більше починають відчувати війну в Україні: на Заході назвали головний фактор

Військова економіка Росії практично зупинилася, а наслідки затяжної війни починають все сильніше відчуватися у країні. Скорочення державних витрат на ключові сфери – охорону здоров'я, виробництво авіаційних запчастин та обслуговування енергетичної інфраструктури – вже дає помітний негативний ефект.

Економіка Росії. Фото: із відкритих джерел

Як пише видання The Telegraph, темпи зростання ВВП РФ впали з 4,9% у 2024 році до 1% у 2025-му. Аналітики прогнозують збереження цієї тенденції як мінімум до кінця 2026 року. Додатковий тиск на споживачів чинить висока інфляція, яка тримається на рівні 6,4%, а також жорстка грошово-кредитна політика: ключову ставку зафіксовано на позначці 15%.

Сукупність цих факторів формує "ідеальний шторм" для Кремля в украй невдалий момент – на тлі відсутності військових перемог та щоденного зростання втрат. Ознаки того, що звичайні росіяни більше не захищені від економічних наслідків війни, стають дедалі очевиднішими. Задля фінансування бойових дій влада урізала витрати на медицину, авіаційну промисловість та енергетику. Під скорочення потрапили навіть виплати військовослужбовцям – кошти перерозподіляють на нові хвилі мобілізації та посилення ультранаціоналістичної пропаганди.

Економічні проблеми посилюються демографічним спадом, травмами, отриманими під час війни, та хронічним недофінансуванням системи охорони здоров'я. На цьому тлі Кремлю стає дедалі складніше придушувати тривожні дискусії щодо майбутнього економіки. Хоча масові протести малоймовірні, невдоволення проявляється інакше: з лютого 2022 року з Росії виїхали від 500 тисяч до 1 мільйона людей – найбільша хвиля еміграції з часів 1917 року.

Експерти зазначають, що посилення санкцій та координація зусиль Заходу щодо скорочення нафтових доходів РФ підривають колишню стратегію Володимира Путіна. Продовження війни в таких умовах означає неминуче подальше падіння рівня життя росіян і може змусити Кремль шукати компроміс раніше, ніж він сподівався.

