Россияне вышли на протесты: что происходит (ФОТО)

4 июня, в день рождения российского оппозиционного политика Алексея Навального, его сторонники вышли на улицы с акциями протеста. Стало известно о десятках задержанных россиян. Об этом пишет " Медуза ".

В России на акции протеста вышли поклонники Навального (фото t.me/astrapress)

В сообщении говорится, что уличные акции организовали не только в городах России, но и в других странах мира, например, Женева, Буэнос-Айрес, Прага, Тель-Авив, Париж, Хельсинки, Торонто, Мехико, Стокгольм, Токио, Сидней, Тбилиси и Вильнюс.

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"В России в основном выходят на одиночные протесты и точечные акции – в Хабаровске, Красноярске, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге, Омске, Саратове, Санкт-Петербурге и других городах", — говорится в сообщении.

По данным " ОВД-Инфо ", на акциях протеста в России уже задержали около 45 человек, среди них четверо несовершеннолетних и один журналист.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что легион "Свобода России" рассказал о целях рейдов в РФ. Российские повстанцы из двух подразделений Легиона "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" продолжают свои рейды на территорию РФ. Во время одного из эфиров они рассказали о целях военных походов в Россию. Спикер ЛРС Алексей Барановский ответил о двух основных целях, преследуемых бойцами российских повстанцев во время военных походов в РФ.

Таким образом, ЛСР заставляют часть российских войск отойти с территории Украины в приграничные области России. В частности, такую готовность выразил владелец ПВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который пытается позиционировать себя как "защитника границы". Другой целью подразделения ЛСР являются попытки снизить моральный дух армии РФ, а также увеличить оппозиционные силы в России для устранения нынешнего руководства России от власти.

