Россияне вывели на Красную площадь музейный Т-34, который забрали из далекой республики в Азии

В этом году на параде в Москве на Красной площади было немного техники, которой каждый год хвастался Кремль. На публику вытащили даже музейный Т-34, бывший с нюансом. В то же время ряд экспертов уже заявили, что сам парад для РФ скорее сыграл "в минус".

В Москве прошел "парад победы" (фото из открытых источников)

В частности, руководитель экспертной группы по вопросам внутренних коммуникаций МО Василий Павлов, пишет "УНИАН".

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По его словам, этот танк россиянам пришлось тянуть из далекого Лаоса.

"И тот, привезенный из Лаоса, из числа танков, которые Россия передавала для использования в Демократической Республике Лаос. То есть мы видим определенный кризис", — отметил он.

В то же время другой аналитик Александр Мусиенко в этом же эфире телемарафона отметил, что наличие или отсутствие какой-либо техники на параде не свидетельствует о реальном потенциале ВПК России.

"Это не имеет никакого значения, это нужно воспринимать исключительно как спектакль. По параду нельзя судить ни о наличии техники, ни о находящемся в бою количестве, ни о ее наличии или потенциале, который можно использовать", — пояснил Мусиенко.

По его словам, стыдом является не отсутствие каких-либо видов вооружения на российском параде, а сам парад как таковой.

"Стыд проводить парад при таких условиях и стыд выходить с теми месседжами, с которыми выходит Путин. Это самый главный позор", — ответил эксперт.

Мусиенко подчеркнул, что сегодня на россиян весь мир смотрит как на варваров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что чем запомнился парад на Красной площади. В России в сокращенном виде – всего 40 минут, с отменой воздушной части действа, а также музейным Т-34 в танковом представительстве, прошел парад Победы. В гости в Путин приехали только пять президентов центральноазиатских государств, самопровозглашенный президент Беларуси и премьер-министр Армении. Российский диктатор традиционно обвинял Запад в том, что РФ напала на Украину, а также жаловался, что против РФ якобы "вновь развязана настоящая война".