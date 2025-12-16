Россияне взбешены: одно фото вызвало яростное безумие в Москве

Групповое фото ПСЖ

Одно фото из официальных соцсетей французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" неожиданно повлекло за собой волну возмущения в России. Причиной стала публикация командного снимка в преддверии вылета ПСЖ в Катар на матч Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго", который состоится 17 декабря.

Российские пользователи соцсетей и ряд политиков обратили внимание на то, что на групповом фото ПСЖ якобы нет российского вратаря Матвея Сафонова. В Москве это сразу восприняли как "преднамеренное умолчание" и попытку дискриминации игрока через его гражданство.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев публично обвинил клуб в неуважении к собственному футболисту.

"Это безумие! Они стесняются, что их вратарь – русский? Почему они его замазали? "ПСЖ" – серьезный клуб с историей. Подобный поступок не соответствует уровню клуба. Для меня дико слышать и видеть, что происходит такое по отношению к Матфею. Сначала история с украинцем Ильей Забарным: будут ли они играть вместе или нет? То, что сейчас пытаются замазать на фотографии нашего спортсмена и своего же игрока — это, конечно, этакая новость", — сказал Свищев в комментарии "Спорт-эксперес".

Однако никакого сговора не было. Сафонов действительно находится на фотографии ПСЖ. Его можно заметить за спиной Хвичи Кварацхелии. Сам вратарь отреагировал на критику россиян и опубликовал сообщение в соцсетях, где объяснил, что ему "неудобно пытаться вписаться в групповые фотографии".

Матвей Сафонов присоединился к ПСЖ летом 2024 года, перейдя из Краснодара за около 20 миллионов евро. Тем временем украинский футболист Илья Забарный стал игроком парижского клуба этим летом после трансфера из "Борнмута" за 63 миллиона евро. Оба спортсмена сейчас находятся в составе команды, которая готовится к международному турниру.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ФИФА вводит новое правило для Чемпионата мира по футболу.