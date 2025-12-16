Росіяни розлючені: одне фото викликало люте шаленство в Москві

Одне фото з офіційних соцмереж французького футбольного клубу "Парі Сен-Жермен" несподівано спричинило хвилю обурення в Росії. Причиною стала публікація командного знімка напередодні вильоту ПСЖ до Катару на матч Міжконтинентального кубка проти бразильського "Фламенго", який відбудеться 17 грудня.

Групове фото ПСЖ

Російські користувачі соцмереж і низка політиків звернули увагу на те, що на груповому фото ПСЖ нібито немає російського воротаря Матвія Сафонова. У Москві це одразу сприйняли як "навмисне замовчування" та спробу дискримінації гравця через його громадянство.

Депутат Держдуми РФ Дмитро Свищев публічно звинуватив клуб у неповазі до власного футболіста.

"Це безумство! Вони соромляться, що їхній воротар — росіянин? Чому вони його замазали? "ПСЖ" — серйозний клуб з історією. Подібний вчинок не відповідає рівню клубу. Для мене дико чути і бачити, що відбувається таке стосовно Матвія. Спочатку історія з українцем Іллею Забарним: гратимуть вони разом чи ні? Те, що зараз намагаються замазати на фотографії нашого спортсмена і свого ж гравця, — це, звичайно, така собі новина", — сказав Свищев в коментарі "Спорт-експерес".

Однапк, жодної змови, не було. Сафонов справді присутній на фотографії ПСЖ. Його можна помітити за спиною Хвічі Кварацхелії. Сам воротар відреагував на критику росіян та опублікував допис у соцмережах, де пояснив, що йому "незручно намагатися вписатися в групові фотографії".

Матвій Сафонов приєднався до ПСЖ влітку 2024 року, перейшовши з "Краснодара" за близько 20 мільйонів євро. Тим часом український футболіст Ілля Забарний став гравцем паризького клубу цього літа після трансферу з "Борнмута" за 63 мільйони євро. Обидва спортсмени нині перебувають у складі команди, яка готується до міжнародного турніру.

