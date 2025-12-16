Росіяни розлючені: одне фото викликало люте шаленство в Москві

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Одне фото з офіційних соцмереж французького футбольного клубу "Парі Сен-Жермен" несподівано спричинило хвилю обурення в Росії. Причиною стала публікація командного знімка напередодні вильоту ПСЖ до Катару на матч Міжконтинентального кубка проти бразильського "Фламенго", який відбудеться 17 грудня.
Групове фото ПСЖ
Російські користувачі соцмереж і низка політиків звернули увагу на те, що на груповому фото ПСЖ нібито немає російського воротаря Матвія Сафонова. У Москві це одразу сприйняли як "навмисне замовчування" та спробу дискримінації гравця через його громадянство.
Депутат Держдуми РФ Дмитро Свищев публічно звинуватив клуб у неповазі до власного футболіста.
Однапк, жодної змови, не було. Сафонов справді присутній на фотографії ПСЖ. Його можна помітити за спиною Хвічі Кварацхелії. Сам воротар відреагував на критику росіян та опублікував допис у соцмережах, де пояснив, що йому "незручно намагатися вписатися в групові фотографії".
Матвій Сафонов приєднався до ПСЖ влітку 2024 року, перейшовши з "Краснодара" за близько 20 мільйонів євро. Тим часом український футболіст Ілля Забарний став гравцем паризького клубу цього літа після трансферу з "Борнмута" за 63 мільйони євро. Обидва спортсмени нині перебувають у складі команди, яка готується до міжнародного турніру.