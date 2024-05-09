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Россияне жалуются на атаку дронов и взрывы: что стало мишенью

Беспилотники ударили по нефтебазе в Краснодарском крае РФ, начался пожар

сегодня, 08:04
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Краснодарском крае (Российская Федерация) в ночь на 9 мая прозвучал взрыв якобы из-за атаки беспилотников на местную нефтебазу. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ряд российских телеграмм-каналов.

Россияне жалуются на атаку дронов и взрывы: что стало мишенью

Взрывы. Фото: из открытых источников

Отмечается, что соответствующая нефтебаза, атакованная БПЛА, расположена в селе Юровка на Кубани, уточняют Telegram-каналы Mash и ВЧК-ОГПУ.

Также следует отметить, что в сети были обнародованы кадры якобы этого удара с применением беспилотника или беспилотников по базе. На видео, которые местные жители выложили в соцсети, можно услышать характерный звук мотора, предварительно дрона, после чего прогремел мощный взрыв, а в ночном небе была яркая вспышка.

Позже российские пропагандисты рассказали, что якобы шесть украинских дронов "пытались атаковать" нефтебазу, но их "посадили" системой РЭБ. Однако некоторые БПЛА упали прямо на резервуары в селе Юровка — и на базе произошел пожар, утверждают в ЕДДС Анапы.

В РФ сообщили, что на месте работают 62 пожарных и 20 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

Стоит отметить, на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах в Краснодарском крае РФ далеко не впервые происходят разнообразные взрывы и пожары. Часто представители властей региона при этом объясняют инциденты атаками беспилотников.

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