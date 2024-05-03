США отменили требование к Украине не бить по российским НПЗ: таких санкций россияне не ждали

С конца апреля – начала мая на российских нефтеперерабатывающих заводах после некоторой паузы возобновилась "бавовна". О чем это может свидетельствовать? Действительно ли США сняли запрет на удары ВСУ по НПЗ РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Удар по НПЗ. Фото: из открытых источников

Именно такое наложение "санкций" наиболее эффективно

Полковник ВСУ в запасе, военный лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в эфире "24 канала" заявил, что украинские спецслужбы продолжили свою работу.

По словам эксперта, такие атаки наносят ущерб российской военной экономике, ее углеводородной отрасли, которая снабжает российской армией топливо, а также наполняет бюджет страны-агрессора.

"Именно такое наложение "санкций" эффективнее всего", — заметил Роман Свитан.

Эксперт подчеркнул, что для того чтобы в России исчезло топливо, необходимо вывести из строя все ее скважины и заводы. Хотя до этого еще далеко, эффект от ударов уже есть – в том числе в РФ выросли цены на дизель и бензин.

Мы будем делать все, что может остановить РФ

Военный эксперт Иван Ступак в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что Украину ничто не сдерживает в уничтожении российской нефтеперерабатывающей отрасли. Он напомнил, что еще несколько недель назад американские чиновники очень настойчиво просили Украину прекратить наносить удары по российским НПЗ.

"После непродолжительных раздумий украинская сторона отвечала, что помощи нет от США и мы будем делать все, что может остановить РФ. Пока помощь проголосована, а удары продолжаются. По состоянию на понедельник, 29 апреля, США сняли с повестки дня требование о запрете бить по российским НПЗ. То есть, сейчас Украину ничто не сдерживает в уничтожении российской нефтеперерабатывающей отрасли", — рассказал аналитик.

Он утверждает, что атаковавший беспилотники Рязанский нефтеперерабатывающий завод обеспечивает Москву и Московскую область бензином и дизельным горючим.

Ступак отметил, что сейчас 20% нефтеперерабатывающей отрасли выведено с работы либо уничтожено, либо повреждено. То есть либо полностью не работает, либо работает в аварийном режиме.

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