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Россияне злые на Путина: это "стыд и позор" российского диктатора

Россияне возмущены увеличением военных расходов на войну в Украине в бюджете России на 2025 год.

сегодня, 09:25
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Slava Kot

В 2025 году Россия планирует увеличить свой оборонный бюджет почти на 30%, доведя его до 13,5 триллиона рублей. Этот рост объясняется войной против Украины и существенным повышением затрат на зарплаты военным, изготовление ракет, дронов и другой военной техники. Кроме того, эти расходы выше социального обеспечения, что возмутило россиян.

Россияне злые на Путина: это "стыд и позор" российского диктатора

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Представленный оборонный бюджет не включает некоторые другие расходы, направленные на военную кампанию, в частности, которые Россия обозначает как "внутренняя безопасность" и под грифом "совершенно секретно". 

Таким образом, вместо 13,5 триллионов рублей, совокупные расходы на оборону и безопасность составят около 40% общих государственных расходов России, которые оцениваются в 41,5 триллиона рублей в 2025 году. Эта сумма военных расходов достигла такого уровня, какого не было со времен Советского Союза. Кроме того, она превышает ту, которую Россия выделила на социальное обеспечение и образование.

Некоторые россияне не оценили изменения в бюджете РФ, которые пойдут на войну в Украине и в комментариях изданию AFP выразили недовольство:

"Это возмущает. Мы должны закончить эту войну, а тратить бюджет на войну – это преступление", – сказала 80-летняя пенсионерка Ирина в Москве.

"Население страны живет не так хорошо. Я вообще против каких-либо военных действий, в любой стране, у нас и вообще во всем мире", — сказала 68-летняя пенсионерка Елена.

"Вообще ни на что не хватает. Ни на лечение, ни на что", — говорит жалующаяся на пенсию 70-летняя Ирина — "Это копейки. Люди незащищены. Это стыд и позор, что в стране нет денег на лечение собственных детей".

Однако другие россияне относятся нормально, что почти половина бюджета страны идет не на помощь гражданам РФ, а на амбиции Путина продолжать войну в Украине:

"В настоящее время нужно тратить средства на оборону, потому что НАТО против нас. Мы должны что-то сделать, и мы не можем сделать это иначе", — сказал 50-летний Владимир, работающий в сфере IT.

"Если это не в ущерб образованию, медицине, каким-то другим социальным программам... В нынешней ситуации увеличение объема финансирования понятно", — говорит 49-летний юрист Владимир.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что подсчитаны некрологи русских солдат. Таким образом, можно сказать, сколько россиян точно погибло на войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Россия покупает деньги у африканской страны.



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