В 2025 году Россия планирует увеличить свой оборонный бюджет почти на 30%, доведя его до 13,5 триллиона рублей. Этот рост объясняется войной против Украины и существенным повышением затрат на зарплаты военным, изготовление ракет, дронов и другой военной техники. Кроме того, эти расходы выше социального обеспечения, что возмутило россиян.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Представленный оборонный бюджет не включает некоторые другие расходы, направленные на военную кампанию, в частности, которые Россия обозначает как "внутренняя безопасность" и под грифом "совершенно секретно".

Таким образом, вместо 13,5 триллионов рублей, совокупные расходы на оборону и безопасность составят около 40% общих государственных расходов России, которые оцениваются в 41,5 триллиона рублей в 2025 году. Эта сумма военных расходов достигла такого уровня, какого не было со времен Советского Союза. Кроме того, она превышает ту, которую Россия выделила на социальное обеспечение и образование.

Некоторые россияне не оценили изменения в бюджете РФ, которые пойдут на войну в Украине и в комментариях изданию AFP выразили недовольство:

"Это возмущает. Мы должны закончить эту войну, а тратить бюджет на войну – это преступление", – сказала 80-летняя пенсионерка Ирина в Москве.

"Население страны живет не так хорошо. Я вообще против каких-либо военных действий, в любой стране, у нас и вообще во всем мире", — сказала 68-летняя пенсионерка Елена.

"Вообще ни на что не хватает. Ни на лечение, ни на что", — говорит жалующаяся на пенсию 70-летняя Ирина — "Это копейки. Люди незащищены. Это стыд и позор, что в стране нет денег на лечение собственных детей".

Однако другие россияне относятся нормально, что почти половина бюджета страны идет не на помощь гражданам РФ, а на амбиции Путина продолжать войну в Украине:

"В настоящее время нужно тратить средства на оборону, потому что НАТО против нас. Мы должны что-то сделать, и мы не можем сделать это иначе", — сказал 50-летний Владимир, работающий в сфере IT.

"Если это не в ущерб образованию, медицине, каким-то другим социальным программам... В нынешней ситуации увеличение объема финансирования понятно", — говорит 49-летний юрист Владимир.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что подсчитаны некрологи русских солдат. Таким образом, можно сказать, сколько россиян точно погибло на войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Россия покупает деньги у африканской страны.