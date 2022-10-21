Россиянка собирает деньги на тепловизоры, чтобы согреть военных РФ (ВИДЕО)

Женщина записала видеообращение, в котором сообщает, что собирает деньги на тепловизоры. По ее словам, российские военные мерзнут и именно такая техника поможет их согреться. Соответствующее видео попало в украинские соцсети, где вызвало шквал комментариев.

Россиянка собирает деньги на тепловизоры, чтобы согреть военных РФ. Фото с открытых источников

После полномасштабного вторжения Российской Федерации украинское общество сплотилось и начало интенсивно волонтерить, а также собирать деньги на разнообразную технику – от бронижелетов, тепловизоров и до беспилотников и даже спутника. Жители России решили подражать украинцам и создали свои сообщества, где хотят собрать деньги для военных РФ.

Одна из таких женщин, которая находится в группе, занимающейся сбором денег для закупки техники, российским военным записала видео. На записи женщина просит поддержать российских военных, они ведь мерзнут, а цена тепловизоров от 50-100 тыс. рублей. Россиянка просит сбрасываться, кто сколько может по 5-10 рублей.

Тепловизор – это инфракрасная камера, с помощью которой можно видеть теплые и холодные объекты. Именно с помощью тепловизоров хорошо видны люди ночью, ведь температура тела человека выше среды. Но сам по себе тепловизор не может согреть человека.

Видеозапись с россиянкой, которая собирает деньги на тепловизоры, чтобы согреть военных РФ можно просмотреть ниже:

Украинцы оставили комментарии под видео:



Хорошего русского в тепловизоре не видно;

Что же они так глупы;



Хорошие русские уже не мерзнут.



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