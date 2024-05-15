Россиянка зарезала российского оккупанта: он отказался купить ей подарок

Россиянка из Свердловской области во время отдыха с российским оккупантом требовала от него подарок. Российский военный отказался покупать женщине подарок из-за чего она его зарезала. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Российский оккупант. Фото из открытых источников

Российский военный, воевавший на войне в Украине и находившийся в отпуске, отдыхал с 36-летней женщиной, по имени Елена в одном из общежитий Екатеринбурга. Во время распития алкогольных напитков женщина потребовала от российского оккупанта подарок, который тот отказывался покупать.

Обиженная Елена достала нож и напала на российского солдата. Оккупант начал убегать и выбежал на лестничную площадку, где женщина догнала и зарезала "героя СВО".

Как указывают российские СМИ, это уже не первая жертва женщины. Ранее россиянка получила два наказания за тяжкие телесные повреждения мужчин, однако в прошлый раз им удавалось выжить после нападений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские партизаны создали фальшивый аккаунт женщины в социальных сетях, через который общались с российскими солдатами. После разговоров они узнали, что россиянам нужна водка и передали ее российским солдатам, однако предварительно отравив содержимое бутылок. Кроме того, в Крыму местные жители также пытаются "отблагодарить" россиян за оккупацию и угощают военных ядовитой пищей и алкоголем.

Также "Комментарии" писали о популярной российской блоггерке, погибшей при попытке сделать селфи. Это произошло во время ее поездки по непризнанной и подконтрольной России Абхазии.