Российская актриса "набросилась" с оскорблениями на президента Зеленского

Известная российская артистка, которая стала популярной из-за роли в фильме "Москва слезам не верит" Раиса Рязанова нанесла оскорбление президенту Украины Владимиру Зеленскому, героически остающемуся в "военной" стране.

Раиса Рязанова (фото из открытых источников)

Поклонница Путина во время программы "Жизнь и судьба" сказала, что украинским президентом управляют "изверги и козлы". Как она выразилась, глава Украины – ведомый человек, который делает то, что ему скажут.

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"Как выяснилось, Зеленский такой ведомый. Его за ручку подведи к шахте и толкни. И он упадет, но в шахту будет идти, веря этим нелюдям. Неужели он сам не понимает? Мужик вроде бы не глуп, но глуп, как оказалось. Просто дурачок", — говорила, выражаясь с помощью пропагандистских нарративов, Рязанова.

Но россиянка не сказала, кто конкретно руководит Зеленским и для достижения каких целей. Рязанова таки говорила, что украинского президента ведут "как бычка на веревке". Еще она заявила, что всех жителей Украины ведут на "бойню".

Раиса Рязанова исполнила роли во многих фильмах и сериалах, снимавшихся в РФ. В частности в таких известных фильмах, как "Москва слезам не верит", "Возвращение чувств", "Старые долги", "Русские бабы", "Солдаты", "Мой ласковый и нежный мент", "Кукушка", "Бабье лето", "Пьяный вкус любви" и другие.

Россиянка награждена несколькими российскими премиями за удачную актерскую работу.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что российская актриса заявила, что готова с сыном ехать на войну в Украину . Киноактриса из РФ Наталья Бочкарева, которую зрители знают, как Дашу Букину из фильма "Счастливые вместе", сейчас уже не пользуется такой популярностью, как было. Как она призналась, когда завершались съемки сериала, у актрисы была возможность заработать до 10 тысяч долларов в смену. Теперь она только об этом мечтает.