logo

BTC/USD

29916.63

ETH/USD

1635.48

LTC/USD

65.55

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

40.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Российская актриса назвала Путина вором, а РФ - "больным обществом"
commentss НОВОСТИ Все новости

Российская актриса назвала Путина вором, а РФ - "больным обществом"

Россияне всегда были "пушечным мясом", сказала Яна Троянова

сегодня, 20:50
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Артистка из РФ Яна Троянова, выступающая против военного вторжения и по этой причине уехавшая во Францию, называет Россию "изнасилованной бабой".

Российская актриса назвала Путина вором, а РФ - "больным обществом"

Яна Троянова (фото из открытых источников)

"Россия сегодня для меня — это такая изнасилованная русская баба, мужик которой — никчемная пьяница — жмет руку этим бандитам за то, что они насилуют его же бабу. Исторически так сложилось, что никто не любил народ. Они всегда были пушечными мясом", — выразила свою позицию актриса во время интервью YouTube-проекту "И грянул Грэм".


Жители России, по мнению Трояновой, являются больным обществом, после распада СССР российские граждане так и не научились жить свободно:

"Россия — сложная страна... Народ приучили быть аполитичным, у них даже появилось изречение: "Я аполитичный". Меня тошнило от них. Потому что быть аполитичным — это значит настолько не интересоваться своей страной, не любить свою страну, жить инертно".

Актриса подчеркнула, что именно эта черта – инертность и делает жителей России – больным и безразличным обществом. Далее это всеобщее безразличие и привело к фашизму в РФ, высказалась Троянова:

"К фашизму приходят тогда, когда нет работы над собой. И сегодня проблема России в том, что люди не задумываются о том, что надо работать над собой... Их убедили, что Америка якобы желает отобрать какие-то наши богатства, а отбирает их мошенник и вор Путин".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что дочь российского актера, поддерживающего войну в Украине , призвала россиян бежать из страны. Актриса из РФ Мария Машкова, не поддерживающая полномасштабную войну террористической РФ в Украине, и так же открыто выражающая собственную позицию, призывает сограждан бежать из России. Ее отец, популярный российский актер Владимир Машков активно поддерживает режим Кремля.


 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qxcI3au5df8&ab_channel=%D0%98%D0%93%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%93%D1%80%D1%8D%D0%BC
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!