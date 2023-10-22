Российская актриса назвала Путина вором, а РФ - "больным обществом"

Артистка из РФ Яна Троянова, выступающая против военного вторжения и по этой причине уехавшая во Францию, называет Россию "изнасилованной бабой".

Яна Троянова (фото из открытых источников)

"Россия сегодня для меня — это такая изнасилованная русская баба, мужик которой — никчемная пьяница — жмет руку этим бандитам за то, что они насилуют его же бабу. Исторически так сложилось, что никто не любил народ. Они всегда были пушечными мясом", — выразила свою позицию актриса во время интервью YouTube-проекту "И грянул Грэм".

Жители России, по мнению Трояновой, являются больным обществом, после распада СССР российские граждане так и не научились жить свободно:

"Россия — сложная страна... Народ приучили быть аполитичным, у них даже появилось изречение: "Я аполитичный". Меня тошнило от них. Потому что быть аполитичным — это значит настолько не интересоваться своей страной, не любить свою страну, жить инертно".

Актриса подчеркнула, что именно эта черта – инертность и делает жителей России – больным и безразличным обществом. Далее это всеобщее безразличие и привело к фашизму в РФ, высказалась Троянова:

"К фашизму приходят тогда, когда нет работы над собой. И сегодня проблема России в том, что люди не задумываются о том, что надо работать над собой... Их убедили, что Америка якобы желает отобрать какие-то наши богатства, а отбирает их мошенник и вор Путин".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что дочь российского актера, поддерживающего войну в Украине , призвала россиян бежать из страны. Актриса из РФ Мария Машкова, не поддерживающая полномасштабную войну террористической РФ в Украине, и так же открыто выражающая собственную позицию, призывает сограждан бежать из России. Ее отец, популярный российский актер Владимир Машков активно поддерживает режим Кремля.