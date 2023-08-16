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Российская актриса, поддерживающая Украину, порадовалась атакам БПЛА на Москву

Татьяна Лазарева осуждает путинский режим и выступает против войны в Украине

сегодня, 23:35
Автор:
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Лиля Воробьева
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Актриса из РФ Татьяна Лазарева, выступающая за поддержку Украины и осудившая агрессивные действия руководства своей страны, откровенно ответила, как отреагировала на атаки БПЛА на российскую столицу и другие российские города. Оказывается, этому факту она радуется.

Российская актриса, поддерживающая Украину, порадовалась атакам БПЛА на Москву

Татьяна Лазарева (фото из открытых источников)

Отвечая на вопросы для представителей YouTube-канала "И грянул Грэм", россиянка сказала, что после марша Пригожина, которому так и не пришлось дойти до конечной цели, она отслеживает собственные эмоции. Лазарева не дождется отстранения Путина, и по этой причине радуется всем событиям, которые могут ускорить.


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"Я сейчас вам скажу честно. С тех пор я очень отслеживаю свои чувства. Буквально каждый день мы теперь видим атаку беспилотников на российские города... Это ужасно, но я радуюсь", — призналась актриса.

Как утверждает россиянка, в то время, когда происходил переворот Пригожина, она тоже обрадовалась. Актриса призналась, что будет тоже радоваться, когда рухнет путинский режим, кто бы это ни сделал.

"Кто бы его ни свалил. Я надеюсь, что сейчас никто уже не надеется, что это все пройдет бескровно и безболезненно... Будет кроваво и ужасно, и мы еще увидим небо в алмазах", — подытожила актриса.

Лазарева не прячет своих взглядов и откровенно заявляет, что "РФ нужно сравнить с землей". С началом войны, которую РФ начала на украинской территории, актриса сказала, что за это ответственны все россияне.

Вместе с тем она не отказывается от того, что ей стыдно за все, что происходит на Украине. Вместе с тем, у нее нет планов отказаться от гражданства РФ. Как она утверждает, она не может отвечать за всех жителей РФ.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что российская актриса мощно поддержала Украину на сцене и вызвала истерику у россиян



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