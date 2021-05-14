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Российская актриса полетит в космос

Экспедиция отправится к МКС на корабле «Союз МС-19» с космодрома Байконур

сегодня, 03:51
Автор:

Ольга Чародий

В России собираются отправить в космос известную актрису Юлию Пересильд "Угрюм-река", "Зулейха открывает глаза") и режиссера Клима Шипенко. Как сообщает Роскосмос, итогом космической киноэкспедиции к МКС должен стать художественный фильм "Вызов".

Российская актриса полетит в космос

Юлия Пересильд (фото из открытых источников)

Название фильма пока что рабочее, предполагается, что он будет в большей степени просветительским и в деталях продемонстрирует весь процесс космического полета.

Экспедиция отправится к МКС на корабле "Союз МС-19" с космодрома Байконур.

Дублерами Пересильд и Шипенко выбраны актриса театра и кино Алена Мордовина "Жуки", "Дипломат", "Триггер", "Ищейка", "Звоните Ди Каприо" и оператор-постановщик Алексей Дудин ("Обратная сторона луны", "Елки-5").

Как сообщали ранее Украина планирует в ближайшие 5 лет запустить в космос семь спутников. Запуск состоится в рамках реализации новой космической программы на 2021-2025 годы, которую разработало Государственное космическое агентство Украины. Данную информацию сообщил председатель ГКАУ Владимир Тафтай в интервью телеканалу "Первый Деловой".

По словам Владимира Тафтая, в Украине очень амбициозные цели в космической сфере. В ближайшем будущем спутники будут ориентированы на дистанционное зондирование Земли. То есть можно будет увидеть фотографии поверхности Земли из космоса. Эти снимки можно будет применять в различных сферах в целях обороны, безопасности, экономической безопасности, использования полезных ископаемых, других природных ресурсов, предотвращение или раннее выявление катастроф, пожаров, наводнений.


 


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Источник: https://www.roscosmos.ru/31044/
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