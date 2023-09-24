logo

BTC/USD

26500.43

ETH/USD

1588.57

LTC/USD

64.27

USD/UAH

37.90

EUR/UAH

41.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Российская актриса рассказала, каким вернулся ее сын-оккупант с войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Российская актриса рассказала, каким вернулся ее сын-оккупант с войны

Яна Поплавская призывает воевать и прославляет своего сына

24 сентября 2023, 23:50
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Артистка из России Яна Поплавская, которая уже давно высказала вслух свою террористическую позицию по отношению к нашей стране и поддерживает состоявшуюся в 2014 году аннексию Крыма, рассказывает, как изменился ее сын Клим, вернувшись с войны.

Российская актриса рассказала, каким вернулся ее сын-оккупант с войны

Яна Поплавская (фото из открытых источников)

Еще раньше потомок Поплавской ушел в армию РФ, чтобы воевать с украинцами, и этим актриса очень гордится.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Теперь оказывается, что сыну звездной матери совсем не нравится "сытая" жизнь в российской столице.

"Он очень изменился. Война очень меняет людей... Изменилась его реакция на то, что происходит здесь, когда он видит сытые города, набитые рестораны. Взгляд совсем другой", — жалуется мать захватчика сетуя на то, что ее Клима отказывают прославлять в нынешней Москве.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская актриса, сын которой убивает украинцев , "обозвала" Пугачеву. В России известная актриса и пылкая поклонница Путина Яна Поплавская критически высказалась в адрес звездной исполнительницы Аллы Пугачевой. Недавно дочь Примадонны Кристина Орбакайте выпустила новый трек, который называется "Алла будет петь". Он посвящен дню рождения Пугачевой. Поплавскую эта песня почему-то очень возмутила.

Российская актриса продолжила и сообщила, что и Орбакайте и ее дети злоупотребляют добротой Примадонны и фактически живут за ее счет. По ее словам, Алле уже не нужно петь. Ей нужно отдыхать. Достаточно заставлять пожилую женщину работать на износ.

Известно, что актриса активно поддерживает действия Кремля, а ее сын воюет против украинцев. Любимая для многих из прошлого "Красная Шапочка" Яна Поплавская вместе с сыном поддерживает кровавую войну в Украине. А Клим Поплавский добровольно пошел на войну, чтобы стрелять в украинцев.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!