Артистка из России Яна Поплавская, которая уже давно высказала вслух свою террористическую позицию по отношению к нашей стране и поддерживает состоявшуюся в 2014 году аннексию Крыма, рассказывает, как изменился ее сын Клим, вернувшись с войны.

Яна Поплавская (фото из открытых источников)

Еще раньше потомок Поплавской ушел в армию РФ, чтобы воевать с украинцами, и этим актриса очень гордится.

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Теперь оказывается, что сыну звездной матери совсем не нравится "сытая" жизнь в российской столице.

"Он очень изменился. Война очень меняет людей... Изменилась его реакция на то, что происходит здесь, когда он видит сытые города, набитые рестораны. Взгляд совсем другой", — жалуется мать захватчика сетуя на то, что ее Клима отказывают прославлять в нынешней Москве.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская актриса, сын которой убивает украинцев , "обозвала" Пугачеву. В России известная актриса и пылкая поклонница Путина Яна Поплавская критически высказалась в адрес звездной исполнительницы Аллы Пугачевой. Недавно дочь Примадонны Кристина Орбакайте выпустила новый трек, который называется "Алла будет петь". Он посвящен дню рождения Пугачевой. Поплавскую эта песня почему-то очень возмутила.

Российская актриса продолжила и сообщила, что и Орбакайте и ее дети злоупотребляют добротой Примадонны и фактически живут за ее счет. По ее словам, Алле уже не нужно петь. Ей нужно отдыхать. Достаточно заставлять пожилую женщину работать на износ.

Известно, что актриса активно поддерживает действия Кремля, а ее сын воюет против украинцев. Любимая для многих из прошлого "Красная Шапочка" Яна Поплавская вместе с сыном поддерживает кровавую войну в Украине. А Клим Поплавский добровольно пошел на войну, чтобы стрелять в украинцев.