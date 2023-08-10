Российская актриса заявила, что готова отправить своих сыновей убивать украинцев

Известная артистка из РФ Наталья Антонова, игравшая роли во многих отечественных телесериалах и фильмах, заявила, что пошлет собственного сына участвовать в войне, которую начал их агрессивный Путин на территории Украины

Наталья Антонова (фото из открытых источников)

Об этом Антонова заявила во время эфира пропагандистского телешоу, еще одному поклоннику путинского режима Борису Корчевникову. Мол, ее старший, 25-летний юноша не побоялся, что его мобилизуют и уже проявил готовность отправиться убивать мирных украинских жителей, информирует Стархит .

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"Он мне сказал: "Мам, когда придет повестка, я уйду. Младшие сыновья ответили: "Брат, мы тебя уважаем". Поначалу я думала, что не отпущу. А на самом деле понимаю, что родила сыновей – защитников Родины. Мои деды воевали, мой отец военный. Мои мужчины защищают мою страну, мою семью. Мы вместе со своей страной", — так объяснила российская знаменитость свою промытую пропагандистскую позицию.

Еще она вспомнила, как работала в Украине.

"Хотя очень горько, ведь есть режиссеры, с которыми мы делали по несколько работ в Киеве. Мы занимаемся мирной профессией, аполитичной, если можно так сказать", — сказала Антонова и все же поддержала выбор собственного сына отправиться на землю соседней страны, чтобы там стрелять в ее жителей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что еще один российский певец заявил о готовности идти на войну и убивать украинцев. Российский певец, поддержавший войну Путина в Украине, заявил, что готов ехать на войну в Украину, если этого потребует от него его страна. Но сегодня, по его словам, он полезен тем, что поет и выступает для оккупантов.

Газманов отреагировал на санкции, введенные против него в разных странах мира. Газманов похвастался, что российский люд продолжает его обожать и готов ходить на его концерты. Но "марионеточное правительство" его не пускает.



