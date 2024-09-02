Ситуация в Курской области, контролируемой украинскими силами, становится всё более напряжённой. Александр Коваленко, эксперт по военно-политическим вопросам, заявил в эфире телеканала "Киев24", что Россия планирует усилить свои атаки на этот регион, используя авиационные бомбы. Основной целью является город Суджа, который, по словам Коваленко, россияне хотят "стирать с лица земли", подобно тому как они действуют в других украинских городах.

Российская армия нацелилась на уничтожение частей Курской области

“Да, они будут постепенно наносить удары по Судже, используя управляемые авиационные бомбы, то есть, они будут стирать Курскую область постепенно с лица земли. То же самое, что они делают и с украинскими городами", – сказал он.

В то же время, украинские военные укрепляют свои позиции и пытаются расширить контролируемую территорию, в частности, захватить Глушковский район. Коваленко подчеркнул, что конфликт в регионе далек от завершения и обстановка продолжает обостряться.

“Итак, зона контроля будет расширяться. Сейчас никто из Курской области не собирается уходить. Силы обороны Украины там закрепляются, и кстати, опять же, не просто закрепляются, а продолжают расширять зону контроля", – пояснил Коваленко.

Обе стороны используют различные стратегии для достижения своих целей в регионе, что приводит к усилению конфликта и увеличению рисков для мирных жителей. Российские войска продолжают наступление, в то время как украинские силы готовятся отразить возможные новые атаки и защитить население.