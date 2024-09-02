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Черновалова Кристина
Ситуация в Курской области, контролируемой украинскими силами, становится всё более напряжённой. Александр Коваленко, эксперт по военно-политическим вопросам, заявил в эфире телеканала "Киев24", что Россия планирует усилить свои атаки на этот регион, используя авиационные бомбы. Основной целью является город Суджа, который, по словам Коваленко, россияне хотят "стирать с лица земли", подобно тому как они действуют в других украинских городах.
Российская армия нацелилась на уничтожение частей Курской области
В то же время, украинские военные укрепляют свои позиции и пытаются расширить контролируемую территорию, в частности, захватить Глушковский район. Коваленко подчеркнул, что конфликт в регионе далек от завершения и обстановка продолжает обостряться.
Обе стороны используют различные стратегии для достижения своих целей в регионе, что приводит к усилению конфликта и увеличению рисков для мирных жителей. Российские войска продолжают наступление, в то время как украинские силы готовятся отразить возможные новые атаки и защитить население.
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