Российская нефть в мире стала ненадобностью: в Кремле паникуют из-за неизбежных потерь

Средняя цена российской нефти марки Urals в декабре 2025 года составила $39,18 за баррель, что на 13% меньше, чем в ноябре ($44,87) и на 41% ниже показателя в начале года ($67,66 в январе), сообщают российские СМИ.

Фото: из открытых источников

По данным Министерства экономического развития РФ, на снижение стоимости повлияли санкции США против компаний "Роснефть" и "ЛУКойл". В результате скидки на Urals достигли рекордного уровня с начала войны в Украине: до $28 за баррель в портах Балтийского моря и $26 – в портах Черного моря, по данным статистики Argus.

Специалисты отмечают, что текущая средняя цена нефти самая низкая с мая 2020 года ($31,03), когда глобальный рынок энергоресурсов переживал сильный обвал из-за пандемии COVID-19. Сейчас стоимость нефти почти на $20 ниже уровня, предусмотренного российским бюджетом на 2026 год ($59 за баррель).

По оценкам агентства Reuters, за период январь-ноябрь 2025 года федеральная казна РФ потеряла каждый пятый рубль нефтегазовых доходов, а в декабре падение ускорилось до 49% в годовом выражении.

Аналитики отмечают, что с конца 2025 г. цены на российскую нефть начали резко снижаться, параллельно уменьшался ее экспорт. Тенденция сохранена и в начале 2026 г., что создает дополнительное давление на экономику РФ и федеральный бюджет. Такие изменения демонстрируют масштабное влияние международных санкций и ограничений на нефтяной рынок России, а также оказывают существенное влияние на финансовые показатели ключевых энергетических компаний страны.

Как уже писали "Комментарии", низкий уровень перехвата российских баллистических ракет во время ночной атаки 13 января объясняется целенаправленным выбором врагом целей в тех регионах, где нет мощного покрытия современными западными зенитно-ракетными системами, заявил военный эксперт Денис Попович.