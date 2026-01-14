logo_ukra

Російська нафта у світі стала непотребом: у Кремлі панікують через неминучі втрати
НОВИНИ

Російська нафта у світі стала непотребом: у Кремлі панікують через неминучі втрати

Російська нафта подешевшала до мінімуму, зафіксованого останній раз у травні 2020 року

14 січня 2026, 11:25
Автор:
Клименко Елена

Середня ціна російської нафти марки Urals у грудні 2025 року склала $39,18 за барель, що на 13% менше, ніж у листопаді ($44,87), та на 41% нижче показника на початку року ($67,66 у січні), повідомляють російські ЗМІ. 

Російська нафта у світі стала непотребом: у Кремлі панікують через неминучі втрати

Фото: з відкритих джерел

За даними Міністерства економічного розвитку РФ, на зниження вартості вплинули санкції США проти компаній "Роснєфть" і "Лукойл". У результаті знижки на Urals досягли рекордного рівня з початку війни в Україні: до $28 за барель у портах Балтійського моря та $26 – у портах Чорного моря, за даними статистики Argus.

Фахівці відзначають, що поточна середня ціна нафти є найнижчою з травня 2020 року ($31,03), коли глобальний ринок енергоресурсів переживав сильний обвал через пандемію COVID-19. Наразі вартість нафти майже на $20 нижча за рівень, передбачений російським бюджетом на 2026 рік ($59 за барель).

За оцінками агентства Reuters, за період січень–листопад 2025 року федеральна скарбниця РФ втратила кожен п’ятий рубль нафтогазових доходів, а у грудні падіння прискорилося до 49% у річному вираженні.

Аналітики зазначають, що з кінця 2025 року ціни на російську нафту почали різко знижуватися, паралельно зменшувався її експорт. Тенденція збережена і на початку 2026 року, що створює додатковий тиск на економіку РФ та федеральний бюджет. Такі зміни демонструють масштабний вплив міжнародних санкцій і обмежень на нафтовий ринок Росії, а також суттєво впливають на фінансові показники ключових енергетичних компаній країни. 

Як вже писали "Коментарі", низький рівень перехоплення російських балістичних ракет під час нічної атаки 13 січня пояснюється цілеспрямованим вибором ворогом цілей у тих регіонах, де відсутнє потужне покриття сучасними західними зенітно-ракетними системами, заявив військовий експерт Денис Попович.



