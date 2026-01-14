Російська нафта у світі стала непотребом: у Кремлі панікують через неминучі втрати

Середня ціна російської нафти марки Urals у грудні 2025 року склала $39,18 за барель, що на 13% менше, ніж у листопаді ($44,87), та на 41% нижче показника на початку року ($67,66 у січні), повідомляють російські ЗМІ.

Фото: з відкритих джерел

За даними Міністерства економічного розвитку РФ, на зниження вартості вплинули санкції США проти компаній "Роснєфть" і "Лукойл". У результаті знижки на Urals досягли рекордного рівня з початку війни в Україні: до $28 за барель у портах Балтійського моря та $26 – у портах Чорного моря, за даними статистики Argus.

Фахівці відзначають, що поточна середня ціна нафти є найнижчою з травня 2020 року ($31,03), коли глобальний ринок енергоресурсів переживав сильний обвал через пандемію COVID-19. Наразі вартість нафти майже на $20 нижча за рівень, передбачений російським бюджетом на 2026 рік ($59 за барель).

За оцінками агентства Reuters, за період січень–листопад 2025 року федеральна скарбниця РФ втратила кожен п’ятий рубль нафтогазових доходів, а у грудні падіння прискорилося до 49% у річному вираженні.

Аналітики зазначають, що з кінця 2025 року ціни на російську нафту почали різко знижуватися, паралельно зменшувався її експорт. Тенденція збережена і на початку 2026 року, що створює додатковий тиск на економіку РФ та федеральний бюджет. Такі зміни демонструють масштабний вплив міжнародних санкцій і обмежень на нафтовий ринок Росії, а також суттєво впливають на фінансові показники ключових енергетичних компаній країни.

