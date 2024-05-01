logo

BTC/USD

57842.08

ETH/USD

2895.96

LTC/USD

77.10

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

42.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Российская нефтеперерабатывающая отрасль будет уничтожена: США уже не против
commentss НОВОСТИ Все новости

Российская нефтеперерабатывающая отрасль будет уничтожена: США уже не против

Соединенные Штаты сняли с повестки дня требование не наносить удары по российским НПЗ, заявил в эфире «Эспрессо» военный эксперт Иван Ступак. Теперь Украину уже ничего не сдерживает от уничтожения нефтеперерабатывающей отрасли РФ

сегодня, 13:52
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

ТОП-чиновники США еще недавно настоятельно рекомендовали Украине перестать наносить удары по российским НПЗ. Как отметил Иван Ступак, в Киеве после очень коротких размышлений ответили, что поскольку помощи от США нет, то Украина будет делать все для того, что может остановить страну-террориста Россию.

Российская нефтеперерабатывающая отрасль будет уничтожена: США уже не против

Удары по российскому НПЗ

При этом Ступак обратил внимание, что в США все же приняли решение о выделении помощи Украине, однако удары по российским НПЗ продолжаются. По его информации, по состоянию на 29 апреля Вашингтон снял требование не бить по территории страны-агрессора.

"То есть сейчас Украину ничто не сдерживает в уничтожении российской нефтеперерабатывающей отрасли",
– подчеркнул военный эксперт.

Кроме того, Ступак обратил внимание на то, что украинские беспилотники нанесли удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу, обеспечивающему столицу РФ и Московскую область бензином, а также дизельным горючим.

В этом контексте эксперт добавил, что Силами обороны уничтожены или выведены из строя уже 20% нефтеперерабатывающей отрасли агрессора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что с февраля месяца чиновники США настоятельно рекомендовали Украине перестать наносить удары по российским НПЗ. В частности, об этом говорили госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин. Последний, например, даже рекомендовал выбрать другие цели, которые будут более эффективны в борьбе против РФ. Впрочем, в Украине заявили, что согласно всем международным конвенциям, имеют право наносить удары по НПЗ России.

Кроме того, известно, что в ночь на 1 мая, украинские бепилотники атаковали Рязанский НПЗ . На территории завода возник пожар.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ssha-skasuvali-vimogu-do-ukraini-ne-biti-po-rosiyskikh-npz-viyskoviy-ekspert-stupak
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости