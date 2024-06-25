Российская оппозиция, хочет судиться с Путиным и Медведевым: в чем их обвиняет

Как сообщил Илья Пономарев, принято решение официально выдвинуть обвинения против диктатора Владимира Путина и Дмитрия Медведева в узурпации власти и военных преступлениях.

Путин и Медведев

"Съезд народных депутатов хочет судить их в России, без многих лет в комфортабельных европейских камерах, но в сотрудничестве с МУС и ГПУ", — сказал Пономарев.

В Фейсбуке он обнародовал постановление съезда, в котором указано, что он выдвигает свои обвинения против президентов Российской Федерации В.В.Путина и Д.А.Медведева по факту совершения ими ряда преступлений.

Среди них, узурпация власти, включая нарушение положений Конституции РФ, внесение в нее незаконных правок, фальсификацию выборов, злоупотребление служебными полномочиями.

Также Путина и Медведева обвиняют в развязывание, оправдание и пропаганда агрессивных войн в Чечне, Грузии, Украине;

"Совершение военных преступлений в Украине и нарушение обычаев ведения войны, включая массовые убийства мирного населения в Буче, Ирпени, Изюме, Мариуполе и других городах, разрушение гражданской инфраструктуры Украины, организация похищений и насильственной русификации украинских детей", — сказано в постановлении.

С целью проведения объективного расследования этих преступлений и наказания виновных Съезд народных депутатов постановил среди прочего отменить действие государственного иммунитета в отношении должности президента Российской Федерации.

Также оппозиционеры хотят учредить позицию Специального прокурора Российской Республики по расследованию преступлений путинизма. Поручить Исполнительному Совету Съезда провести поиск кандидатуры и заполнить вакансию Спецпрокурора. Далее Спецпрокурор должен провести следствие в отношении высших должностных лиц РФ, учредить спецтрибунал, на котором и должны судить Медведева и Путина.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Украина хочет организовать спецтрибунал над Путиным.



