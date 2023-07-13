Российская певица, чуть не умершая от коронавируса, публично призналась в алкоголизме

Исполнительница из России Маким (Марина Максимова) впервые рассказала о собственных проблемах и объяснила, по какой причине срывались концерты. Недавно она удивила своих поклонников, потому что странно вела себя на концерте в Сочи. Российская знаменитость не могла устоять на сцене, "жевала" слова и якобы засыпала прямо во время выступления.

Співачка МакЅим (фото з відкритих джерел)

Как она призналась, перед выступлением певица позволила выпить алкоголь. Маким призналась, что имела желание "зарядиться бодростью", по этой причине и употребляла спиртное.

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"Хочу рассказать вам о последних событиях... Очень рано после своей тяжелой болезни я начала гастролировать... Апогеем стал несостоявшийся в Сочи концерт, когда я приехала не просто уставшая, а не могла стоять на ногах. Перед выходом я была под капельницей. И я решила, что если я сейчас выпью алкоголь, то выйду на сцену и отработаю, как машина. Не получилось", — рассказала. Маким на видео.

Затем звезда поняла, что испытывает проблемы. Сейчас она проходит лечение от проблем с употреблением алкоголя в клинике. Как утверждает певица, что едва не простилась с жизнью из-за коронавируса, ее попытки "убежать" от собственных проблем ничего не дали.

"Я все же пришла к тому, что вот моя привычка, попытка уйти от проблем и недугов, лишних впечатлений, с помощью алкоголя – они ни к чему не приводят. Я пришла к тому, что это зависимость. Осознала, приняла, и решила действовать ...Поэтому я сейчас нахожусь в клинике, уже долгое время", — рассказала артистка.

Еще она говорит, что пошла к врачам "по собственному желанию". Однако почему певица рассказала об этом только сегодня, но умалчивала эти проблемы так много времени, – российская певица не рассказала.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что певице Маким снова стало хуже. Артистка уже больше десяти дней находится в искусственной коме, за нее дышит аппарат ИВЛ. Однако медики обнаружили у нее новую болезнь.