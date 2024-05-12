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Российская певица и фанатка Кремля удивила ужасающим видом после пластики (ФОТО)

Алена Апина изо всех сил пытается сохранить молодость

сегодня, 23:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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Известная российская исполнительница Елена Апина воспользовалась услугами пластического хирурга.

Российская певица и фанатка Кремля удивила ужасающим видом после пластики (ФОТО)

Елена Апина (фото из открытых источников)

В социальных сетях звезда, побывавшая в оккупированном Россией Крыму, показывает свое лицо до и после операции.

Как утверждают пропагандистские СМИ , в этот раз певица приняла решение сделать подтяжку подбородка. До этого, Апина убавляла талию и корректировала бедра и ягодицы.

Певица призналась, что осталась недовольной возрастными изменениями лица, в частности подбородком и шеей, и утверждает, что предыдущие вмешательства, проводимые хирургами, не дали нужного эффекта. Она рискнула лазерным липолизом и поделилась результатами в своем блоге.

59-летняя Апина сообщила поклонникам, что осталась довольна таким результатом и призывает их сравнить фотографии "до" и "после". Они, кстати, воспринимаются как жалкая попытка сохранить хоть немного молодости.

Российская певица и фанатка Кремля удивила ужасающим видом после пластики (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский певец, имеющий проблемы с алкоголем, сделал интимную пластику и заявил о "проблемах". Российская знаменитость Григорий Лепс, ставший известным собственными эпатажными проделками, во время концерта и за его кулисами может вести себя совершенно непредсказуемо. Когда певец в плохом настроении, папарацци с ним не желают общаться. Когда Лепс находится в хорошем настроении, он становится более болтливым.

Совсем недавно российские СМИ опубликовали некоторые моменты из интервью, которое российская звезда дала за кулисами одного из выступлений. У него интересовались, какого он мнения о пластических операциях. Григорий Лепс сказал, что относится к пластической хирургии положительно, и сам не раз обращался к пластическому хирургу, чтобы поправить изъяны.
 



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Источник: https://www.pravda.ru/news/showbiz/2015408-apina/
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