Известная российская исполнительница Елена Апина воспользовалась услугами пластического хирурга.

Елена Апина (фото из открытых источников)

В социальных сетях звезда, побывавшая в оккупированном Россией Крыму, показывает свое лицо до и после операции.

Как утверждают пропагандистские СМИ , в этот раз певица приняла решение сделать подтяжку подбородка. До этого, Апина убавляла талию и корректировала бедра и ягодицы.

Певица призналась, что осталась недовольной возрастными изменениями лица, в частности подбородком и шеей, и утверждает, что предыдущие вмешательства, проводимые хирургами, не дали нужного эффекта. Она рискнула лазерным липолизом и поделилась результатами в своем блоге.

59-летняя Апина сообщила поклонникам, что осталась довольна таким результатом и призывает их сравнить фотографии "до" и "после". Они, кстати, воспринимаются как жалкая попытка сохранить хоть немного молодости.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский певец, имеющий проблемы с алкоголем, сделал интимную пластику и заявил о "проблемах". Российская знаменитость Григорий Лепс, ставший известным собственными эпатажными проделками, во время концерта и за его кулисами может вести себя совершенно непредсказуемо. Когда певец в плохом настроении, папарацци с ним не желают общаться. Когда Лепс находится в хорошем настроении, он становится более болтливым.

Совсем недавно российские СМИ опубликовали некоторые моменты из интервью, которое российская звезда дала за кулисами одного из выступлений. У него интересовались, какого он мнения о пластических операциях. Григорий Лепс сказал, что относится к пластической хирургии положительно, и сам не раз обращался к пластическому хирургу, чтобы поправить изъяны.

