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Российская певица из Одессы, поддерживающая режим Кремля, напугала видом без макияжа (ФОТО)

Попытки Долиной выдавать из себя девочку-подростка уже перестают быть комическими

9 августа 2023, 23:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Говорят, что внешность на самом деле, как зеркало передает внутреннюю сущность человека, исходя из этого в душе исполнительницы, являющейся поклонницей Путина Ларисы Долиной имеющиеся немалые личные проблемы.

Российская певица из Одессы, поддерживающая режим Кремля, напугала видом без макияжа (ФОТО)

Лариса Долина (фото из открытых источников)

Певица, которой уже исполнилось 67 лет, отчаянно делает вид, что она остается молодой, как душой, так и внешностью — надевает молодежный наряд, поет в дуэте с новыми звездами.


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Когда Долина выходит на сцену, ее лицо оштукатурено косметическими средствами и залито правильно выставленным освещением, знаменитость еще может ввести в заблуждение зрителей. Однако, когда отсутствуют все эти косметические манипуляции и уловки, исполнительница выглядит не наилучшим образом для дамы ее лет.

Недавно на собственном Telegram – канале Лариса Долина обнародовала видеоролик, где предстает перед поклонниками без обязательного для нее макияжа. Певица, хоть и была в ярком наряде, была почему-то очень бледной, без прически. Что касается непринужденности и природной красоты звездной исполнительницы, то это уже не идет рядом с ее ежедневным и сценическими образами.

Российская певица из Одессы, поддерживающая режим Кремля, напугала видом без макияжа (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что деситка Долина предала Украину и поддержала агрессию России. Ранее известная исполнительница Лариса Долина родом из Одессы. Но сделать здесь успешную карьеру Ларисе не получилось и она переехала в Россию. Певица уже долго живет в этой стране и заработала там свое кровавое состояние. Вначале и там ей было непросто. Но она нашла выход, как хорошо устроиться, потому что сообразила, как обмануть систему. Просто влилась в ее ряды. С 2003 года певица — член партии "Единая партия Россия", поэтому открыто поддерживает диктатуру Владимира Путина, в частности одобряет замыслы Путина.



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