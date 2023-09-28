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Российская певица опасается, что ее квартиру в Испании отдадут украинцам

Калашникова теперь не скоро снова доберется до Испании.

28 сентября 2023, 22:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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Исполнительница из России Анна Калашникова жалуется на проблему, которая теперь мешает ей "подступиться" к ее испанской квартире.

Российская певица опасается, что ее квартиру в Испании отдадут украинцам

Анна Калашникова (фото из открытых источников)

Как сказала певица журналистам пропагандистского издания МК, теперь, чтобы отдохнуть и это не в Геленджике, Калашниковой пришлось затратить 40 часов на одну дорогу.


"Представляете, Европа снова нам закрыла границы. Только я провела там полтора месяца и наладила старые связи в Монако, Франции, Испании, так снова закрыли прямую дорогу. Поэтому едем через Турцию. Три года назад я была в своей квартире в Торревьехе, это под Аликанте, и с тех пор никак не могла доехать, и вот вышло только что. Вы просто себе не представляете: три дня лесом, два дня — полем, чтобы туда добраться. Три перелета — больше 40 часов. И столько же назад" , – пожаловалась россиянка.

Еще эта российская знаменитость очень перенервничала, что в ее жилище поселят украинских беженцев.

"Мы очень боялись нашествия оккупантов. Там с этим серьезная проблема. По испанским законам если они начнут там жить и скажут, что это их единственная крыша, ты не имеешь права их выставить, хотя это твоя квартира", — рассказала эта недалекая поклонница Путина, не видя разницы между словами "беженцы" и "оккупанты".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что пьяная российская певица упала прямо на сцене . Опальная исполнительница Анна Седокова, родившаяся в городе Киев, однако покинувшая родину и выступающая на стороне врага, сделала себя посмешищем в социальных сетях. Вся причина в видео, где отснят нетрезвый конфуз певицы.

В Интернете обнародован видеоролик, где Седокова упала на сцене во время своего выступления. На концерте в российской столице, звезда очевидно желала произвести наилучшее впечатление на поклонников, однако получилось все наоборот.



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